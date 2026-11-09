A partire dal quarto trimestre del 2026 Reddit metterà alla prova una novità destinata a cambiare le abitudini di molti lettori, ovvero l’obbligo di accesso con un account per consultare gran parte dei contenuti. La piattaforma di discussioni organizzata in comunità tematiche avvierà i test in alcuni paesi fuori dagli Stati Uniti e userà queste prove per definire il funzionamento della versione rivolta al pubblico internazionale.

I mercati coinvolti non sono ancora stati indicati, ma il progetto compare nero su bianco nella lettera agli azionisti e segna una svolta rispetto alla consultazione libera che ha accompagnato il sito per oltre vent’anni. Il passaggio sarà graduale anche se le tempistiche non sono note. Più che gli utenti in carne e ossa, la misura riguarda la raccolta di dati da parte delle intelligenze artificiali, e con questa scelta l’azienda difende tanto i contenuti pubblicati quanto il proprio business. Non si tratta della prima società a muoversi in questa direzione.

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Cosa cambia per chi legge e il peso delle risposte di Google

L’idea è spingere i visitatori a entrare con le proprie credenziali senza chiudere del tutto le porte. Steve Huffman, cofondatore e amministratore delegato, ha citato tra gli accessi da preservare la homepage e i contenuti raggiunti tramite motori di ricerca o link condivisi, anche se la configurazione definitiva uscirà proprio dai test. Per commentare, votare o partecipare a una comunità serve già oggi un account e resterà possibile usare uno pseudonimo. Arriverà poi una modalità in incognito nell’app che permetterà di leggere e cercare contenuti tenendo questa attività separata dal profilo personale, con funzioni limitate alla sola consultazione. Huffman collega la decisione anche alla personalizzazione dei contenuti e degli annunci pubblicitari.

Sullo sfondo pesa il calo delle visite provenienti dai motori di ricerca. In ottobre la piattaforma ha perso oltre un milione di accessi medi alla settimana, soprattutto tra chi naviga dal browser senza effettuare il login. Secondo Huffman una parte del problema dipende dalle risposte generate dall’IA direttamente nella ricerca di Google, capaci di soddisfare una domanda prima ancora del clic verso il sito originale. Una ricerca condotta sui navigatori statunitensi ha rilevato che, in presenza delle sintesi IA, i clic verso altri siti avvengono nell’8% delle ricerche contro il 15% di quelle tradizionali. E quelle sintesi attingono anche alle conversazioni pubblicate su Reddit, tema già finito al centro del dibattito nella primavera del 2026.

Utenti registrati, accordi commerciali e il precedente di X

I conti del terzo trimestre descrivono una piattaforma ancora in crescita sul fronte dei ricavi ma con segnali contrastanti sulle visite. Reddit ha registrato 130,3 milioni di utenti unici attivi al giorno, il 12% in più rispetto a un anno prima, e ricavi trimestrali per circa 770 milioni di euro, in aumento del 53%. Negli Stati Uniti però gli utenti giornalieri sono scesi del 2% fermandosi a 50,7 milioni. Su scala mondiale la media quotidiana comprende 53,5 milioni di persone con accesso effettuato e 76,8 milioni di visitatori anonimi. L’azienda sostiene che chi usa l’app o è collegato con un account generi oltre l’80% dei ricavi legati all’utenza, da qui l’interesse a trasformare le visite occasionali in rapporti continuativi.

Le discussioni del sito sono anche una risorsa preziosa per sviluppare e aggiornare i sistemi di IA, e la piattaforma ne consente l’uso commerciale attraverso accordi con condizioni e limiti precisi. A febbraio 2024 è arrivata la partnership con Google, a maggio dello stesso anno quella con OpenAI, l’azienda che sviluppa ChatGpt. L’obiettivo è governare lo scraping, cioè l’estrazione automatizzata delle conversazioni, e ricavarne valore economico. Sulla tutela dei dati si gioca pure la causa avviata nel 2025 contro Anthropic, la società di Claude, accusata da Reddit di accessi illeciti ai contenuti in un contenzioso non ancora giunto a verdetto. Nel frattempo la piattaforma offre un proprio motore di ricerca basato sull’IA generativa, disponibile anche in Italia, che riassume post e commenti indicando i collegamenti alle discussioni originali.

Una misura simile era già stata adottata da X, il servizio di microblogging controllato da Elon Musk, che il 30 giugno 2023 aveva reso obbligatorio l’account per visualizzare i messaggi presentandolo come risposta temporanea alla raccolta automatizzata dei dati. Il 5 luglio dello stesso anno la lettura dei singoli post è tornata accessibile anche ai visitatori esterni. Altre aziende hanno puntato su strumenti tecnici e legali. Il 24 gennaio 2025 LinkedIn, il social professionale di Microsoft, ha annunciato un’azione legale contro Proxycurl, servizio che raccoglieva dati dai profili. Il primo luglio 2025 Cloudflare, che fornisce servizi di sicurezza e distribuzione dei siti web, ha introdotto il blocco predefinito dei programmi che raccolgono contenuti per l’IA sui nuovi domini che usano la sua rete, con opzioni di autorizzazione e pagamento.

Fonte: TecnoAndroid