Nest Doorbell cablato, il bug: lo streaming live non si carica più

Da diverse settimane una parte dei possessori del Nest Doorbell cablato di prima generazione si ritrova con un campanello smart che funziona soltanto a metà. Il dispositivo, arrivato sul mercato con il nome di Nest Hello, sembra aver perso la capacità di mostrare lo streaming live attraverso l’app Google Home, e il numero di utenti che lamentano lo stesso inconveniente continua a crescere senza che sia ancora arrivata una soluzione.

Il quadro descritto da chi è coinvolto ha qualcosa di curioso. Il campanello di Google, nella maggior parte dei casi, continua a fare il suo lavoro di base: rileva regolarmente i movimenti, registra gli eventi e invia le notifiche come sempre. Il guaio salta fuori nel momento in cui si prova ad aprire la funzione di video in diretta, perché il flusso semplicemente non viene caricato. Insomma, l’avviso arriva puntuale sul telefono ma poi non c’è modo di vedere cosa sta succedendo davanti alla porta di casa.

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Segnalazioni che si accumulano da settimane

Il malfunzionamento è ampiamente documentato su Reddit, dove i proprietari del modello wired di prima generazione hanno cominciato a confrontarsi per capire se si trattasse di un caso isolato o di qualcosa di più esteso. Con il passare del tempo la seconda ipotesi si è fatta decisamente più concreta. Le discussioni sono infatti uscite dai forum generici e sono approdate anche nella community ufficiale di Google, dove ormai si contano una dozzina di thread aperti da persone che descrivono anomalie molto simili tra loro.

Non si parla nemmeno di un disagio comparso all’improvviso negli ultimi giorni. Alcune delle prime segnalazioni risalgono almeno alla seconda metà di ottobre, segno che il problema si trascina da parecchio tempo. Per un dispositivo come il Nest Doorbell, che ha nella possibilità di controllare l’ingresso a distanza uno dei suoi punti di forza principali, perdere proprio la visione in tempo reale non è certo un dettaglio da poco.

Tentativi a vuoto e ipotesi ancora tutte aperte

Gli utenti più esperti, o forse semplicemente i più infastiditi, non sono rimasti con le mani in mano e hanno provato un po’ di tutto. C’è chi ha optato per un classico riavvio del campanello, chi ha reinstallato da zero l’app e chi ha modificato la configurazione di rete associando il dispositivo a un’altra connessione WiFi. Niente da fare. Chi probabilmente sfruttava lo streaming dall’app con maggiore frequenza è arrivato persino a eseguire un ripristino di fabbrica, ma anche questa strada non ha portato a nessun risultato.

Il problema quindi esiste ed evidentemente richiede un intervento decisivo da parte di Google. Sulle cause si sono fatte strada diverse teorie. Una delle più diffuse punta a un malfunzionamento lato software oppure a qualche intoppo nei servizi dell’azienda. Altri utenti invece ipotizzano un legame con alcune modifiche introdotte da Google nella gestione dello streaming dei vecchi dispositivi Nest, o ancora con il passaggio alla piattaforma Google Home, che ha cambiato il modo in cui questi prodotti vengono gestiti.

Al momento però nessuna di queste spiegazioni ha ricevuto conferme ufficiali. In assenza di comunicazioni da parte del colosso di Mountain View ogni ipotesi vale quanto le altre, e gli elementi disponibili non bastano per individuare con precisione l’origine del guasto che sta colpendo il vecchio Nest Hello.

Fonte: TecnoAndroid