Hex Technologies diventa unicorno e rifà la piattaforma per l’AI

Hex Technologies, società attiva nel campo dell’analisi dei dati, ha chiuso un nuovo round di finanziamento da 100 milioni di dollari, circa 86 milioni di euro, con una valutazione che arriva a 1,2 miliardi di dollari, poco più di 1 miliardo di euro. L’operazione è un Series D e a guidarla è stato il fondo Peak XV. Il dato che salta all’occhio però riguarda il prodotto, perché l’azienda dichiara di aver ricostruito la propria piattaforma pensando agli agenti di intelligenza artificiale.

La raccolta porta quindi Hex oltre la soglia del miliardo di valutazione. Nel linguaggio delle startup questo significa entrare nel club dei cosiddetti unicorni, cioè le giovani aziende tecnologiche che i mercati privati stimano almeno un miliardo di dollari. Non è un traguardo simbolico e basta, dato che una valutazione di questo livello indica quanto gli investitori credano nella capacità della società di crescere ancora.

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Un Series D guidato da Peak XV

Per chi non mastica il gergo della finanza tecnologica vale la pena spiegare cosa sia un round di finanziamento di questo tipo. Le lettere che accompagnano i round, dalla A in avanti, segnano le diverse fasi in cui un’azienda raccoglie capitali da investitori esterni. Arrivare a un Series D vuol dire aver già superato diversi passaggi e trovarsi in una fase in cui il prodotto esiste, ha dei clienti e cerca risorse per spingersi più in là.

In questo caso il ruolo di capofila spetta a Peak XV, che ha guidato l’investimento da 100 milioni di dollari. Quando un fondo “guida” un round significa che mette sul piatto la quota principale e spesso contribuisce a definire le condizioni dell’accordo. Per Hex Technologies l’ingresso di un nome di questo calibro rappresenta un segnale piuttosto chiaro sulla fiducia riposta nel progetto.

La piattaforma ricostruita per gli agenti AI

Il punto più interessante della notizia sta nella scelta strategica dichiarata dall’azienda. Hex afferma di aver rifatto la propria piattaforma di data analytics mettendo al centro gli agenti di intelligenza artificiale. Non si parla quindi di una semplice funzione aggiuntiva appoggiata su un prodotto esistente ma di una ricostruzione vera e propria.

Per capire la portata del discorso basta pensare a cosa sono gli agenti AI. Si tratta di sistemi di intelligenza artificiale capaci di svolgere compiti in modo più autonomo rispetto a un classico assistente che si limita a rispondere a una domanda. Applicati all’analisi dei dati, strumenti di questo genere possono affiancare chi lavora con numeri e tabelle in attività che prima richiedevano molto lavoro manuale.

Ripensare un’intera piattaforma attorno a questa tecnologia è una mossa che dice parecchio sulla direzione presa dal settore. Chi si occupa di analisi dei dati si trova di fronte a strumenti che cambiano rapidamente e Hex Technologies ha deciso di costruire la propria offerta partendo proprio da qui. I nuovi capitali arrivano esattamente in questa fase, con la società che si presenta agli investitori con una piattaforma rinnovata per lavorare con gli agenti di intelligenza artificiale e una valutazione salita a 1,2 miliardi di dollari dopo il Series D da 100 milioni guidato da Peak XV.

Fonte: TecnoAndroid