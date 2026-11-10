GTA 6, preordini oltre le stime: Take Two non se lo aspettava

Che GTA 6 fosse destinato a diventare qualcosa di enorme era chiaro a tutti, a cominciare da chi ha messo mano al portafoglio per realizzarlo. Take Two Interactive, la società proprietaria di Rockstar, ha investito nello sviluppo una cifra stimata attorno ai 920 milioni di euro. Le aspettative erano quindi altissime già in partenza. Eppure i dati sui preordini analizzati negli ultimi mesi hanno spiazzato perfino i vertici dell’azienda, che ora ammettono apertamente di non aver previsto un successo di queste dimensioni. Le prenotazioni del nuovo capitolo di Grand Theft Auto avrebbero già prodotto vendite stimate in circa 670 milioni di euro. È una somma impressionante per un titolo che non è ancora arrivato sugli scaffali, e che aiuta a capire perché il tono dell’editore sia diventato così sicuro nelle ultime comunicazioni rivolte agli investitori.

I preordini di GTA 6 superano ogni stima iniziale

La conferma arriva direttamente dall’ultima presentazione dei risultati finanziari di Take Two, che contiene una sezione piuttosto eloquente. Secondo quanto riportato nel documento, i preordini di Grand Theft Auto VI stanno andando molto oltre le stime iniziali della compagnia, e i numeri parleranno da soli molto presto. Una frase breve che lascia intendere parecchio e che descrive una situazione ben diversa da un semplice lancio di successo.

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Sulla stessa linea si muove il comunicato stampa che accompagna la presentazione. Il CEO Strauss Zelnick ha spiegato che le prenotazioni del gioco continuano a raggiungere livelli senza precedenti, aggiungendo che l’azienda si aspetta di vivere un anno storico. Dichiarazioni che di per sé non sorprendono più di tanto, visto che quando si parla di GTA 6 e di soldi i superlativi sembrano quasi obbligatori. Da tempo del resto il titolo Rockstar viene indicato come il debutto videoludico più grande di sempre, e l’andamento delle prenotazioni non fa che rafforzare questa convinzione.

Take Two punta a un anno fiscale da record

Il quadro diventa ancora più chiaro guardando alle previsioni economiche. Take Two ha deciso di confermare la propria stima di prenotazioni nette pari a circa 7,4 miliardi di euro per l’intero anno fiscale 2027. Si tratta di una cifra vertiginosa, su una scala che finora si è vista soltanto tra i principali concorrenti dell’editore come EA, e probabilmente soltanto lì. Per una società che fino a poco tempo fa ragionava su volumi decisamente diversi, il salto è notevole. Nella presentazione l’azienda si mostra anche fiduciosa sul futuro oltre il lancio del suo gioco più atteso. Il documento parla della capacità di costruire su quello che viene definito un anno incredibile, pubblicando nuovi successi, esplorando opportunità di business emergenti e ampliando la propria presenza geografica. Insomma l’idea è quella di sfruttare l’onda lunga di GTA 6 per consolidare la posizione dell’editore nel mercato dei videogiochi, senza fermarsi a un singolo exploit commerciale.

Per vedere se i numeri daranno davvero ragione a Take Two non bisognerà aspettare troppo. GTA 6 arriverà il prossimo 19 novembre su PS5 e Xbox Series X/S.

Fonte: TecnoAndroid