Ford Mustang Mach-E, batteria al 92% dopo cinque anni di utilizzo

Con gli anni le batterie di smartphone e computer portatili perdono autonomia, e viene naturale chiedersi se succeda lo stesso alle auto elettriche dopo migliaia di chilometri e centinaia di ricariche. I dati appena diffusi da Ford sulla batteria di Mustang Mach E rispondono di sì, ma in misura molto più contenuta di quanto molti temano. La casa americana ha analizzato lo stato di salute della batteria di oltre 36.000 esemplari del primo anno modello, il 2021, venduti a clienti negli Stati Uniti e in Canada. Dopo più di cinque anni di utilizzo e circa 2 miliardi di miglia percorse complessivamente, la flotta conserva in media il 92% della capacità originale.

Il risultato è notevole ma non del tutto sorprendente, perché si allinea a quanto emerso negli ultimi tempi da altri costruttori e da analisti indipendenti. Il tema dell’affidabilità nel lungo periodo preoccupava già chi ha scelto un’elettrica una decina di anni fa e frena ancora oggi parecchi indecisi. Il pacco batteria resta di gran lunga il componente più costoso di un veicolo a zero emissioni e chi lo compra vuole la certezza che duri quanto l’auto termica che va a sostituire. La questione diventa ancora più concreta con l’arrivo sul mercato di un numero crescente di auto elettriche usate. Gli esemplari di seconda mano o a fine noleggio vengono spesso indicati come un modo per aggirare il sovrapprezzo delle elettriche, eppure molti acquirenti esitano davanti ai chilometraggi elevati. Si teme un’autonomia insufficiente o, peggio ancora, una sostituzione della batteria a sorpresa e dal conto salato. Lo studio di Ford aggiunge un tassello che può aiutare a ridimensionare questi timori.

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Quanto si degrada la batteria di Mustang Mach E

L’indagine ha coinvolto veicoli consegnati in tutti i 50 stati americani e in Canada durante il primo anno di commercializzazione. Secondo Ford circa il 95% delle auto esaminate mantiene una salute della batteria compresa tra l’87% e il 97%, con la media appunto ferma al 92%. Una batteria in buona forma significa conservare una quota maggiore dell’autonomia dichiarata anche quando il contachilometri sale. Mustang Mach E del 2021 usciva di fabbrica con una percorrenza stimata dall’EPA tra 211 e 305 miglia a seconda della versione, quindi con un calcolo approssimativo i proprietari avrebbero perso fra 16 e 24 miglia di autonomia nel tempo. La chimica però fa il suo corso e più strada si macina più l’usura si fa sentire. Circa 2.000 vetture del campione hanno superato le 100.000 miglia mantenendo intorno al 91% di salute. Un gruppo più ristretto di una trentina di conducenti ha toccato quota 200.000 miglia con una media dell’88%. Il caso più estremo riguarda un proprietario che ha percorso oltre 400.000 miglia con la batteria originale della sua Mach E del 2022, anche se Ford non ha indicato lo stato di salute preciso di quell’esemplare.

Il confronto con Tesla, Volkswagen e Hyundai

I numeri di Ford trovano conferma in uno studio indipendente pubblicato all’inizio dell’anno da Aviloo, società austriaca specializzata nella diagnostica delle batterie per veicoli elettrici. L’azienda ha esaminato oltre 500.000 auto di 20 marchi a 50.000, 100.000 e 150.000 chilometri, scoprendo che molti modelli diffusi superano il 90% di salute anche con percorrenze elevate. Tesla Model Y, rivale diretta della Mach E, si attesta intorno al 90,3% a 150.000 chilometri. Volkswagen ID4 e Hyundai Ioniq 5 registrano rispettivamente il 90,6% e il 92,8% sulla stessa distanza. La prima generazione di Nissan Leaf, un’elettrica molto più datata e con un accumulatore più piccolo, mostra un degrado più marcato all’86,3%, uno svantaggio doppio considerando un’autonomia di partenza già ridotta.

Dalla chimica NCM al pickup Fathom

Gli ingegneri e i chimici di Ford spiegano che la batteria di Mustang Mach E è stata progettata per durare almeno 10 anni e che i modelli 2021 dello studio impiegano una chimica più vecchia al nichel, cobalto e manganese, nota come NCM. La nuova piattaforma Universal Electric Vehicle, che farà da base al futuro pickup elettrico compatto Fathom, adotterà invece celle al litio ferro fosfato. Questa tecnologia comporta esigenze di ricarica specifiche e una calibrazione della gestione della batteria diversa rispetto alla generazione del 2021. L’architettura UEV è inoltre pensata attorno a una solida ricarica bidirezionale e servirà attendere altri cinque anni circa per capire come l’uso dell’auto per alimentare la casa influisca sulla salute della batteria nel lungo periodo.

Fonte: TecnoAndroid