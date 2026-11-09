Zone inondabili, perché si continua a viverci nonostante la DANA

Le strade di Oliva, Pego ed Els Poblets trasformate di nuovo in fiumi dalla DANA Adam hanno riportato al centro una domanda scomoda: perché si continua a vivere nelle zone inondabili e, più in generale, in luoghi che la natura rende pericolosi? Poche settimane fa gli elicotteri recuperavano residenti dai tetti, con oltre 600 litri per metro quadrato caduti in 48 ore e almeno quattro vittime nell’est della penisola iberica. Erano scene fin troppo simili a quelle della DANA di ottobre 2024, che nella Comunità Valenciana è costata la vita a più di 230 persone.

Lo stesso copione si ripete anche lontano dalla Spagna. A gennaio 2025 gli incendi di Palisades ed Eaton hanno distrutto oltre 16.000 strutture a Los Angeles e ucciso 31 persone. A luglio una piena improvvisa del fiume Guadalupe, in Texas, ha travolto più di 130 persone, 27 delle quali si trovavano in un campo estivo con capanne costruite sulla riva. Gli scienziati sono sempre più preoccupati per l’aumento previsto degli eventi meteorologici estremi, eppure la questione resta aperta anno dopo anno. Non è chiaro perché si costruiscano intere città in aree facilmente allagabili, né perché non si faccia tutto il possibile per ripensare i quartieri già esposti.

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Zone inondabili: da New Orleans a Valencia, piani rimasti sulla carta

Dopo il passaggio dell’uragano Katrina le autorità di New Orleans crearono una commissione chiamata Bring New Orleans Back, con l’obiettivo di ricostruire la città in modo più sicuro. Il progetto prevedeva una riforma profonda. Una buona parte della popolazione sarebbe stata spostata nelle zone più alte e i terreni soggetti ad allagamento sarebbero diventati aree verdi e sistemi di drenaggio. Edward Blakely, uno dei responsabili della ripresa, raccontò che quando presentava le proposte nei quartieri “la gente rideva o si arrabbiava”. Nessuno prese davvero sul serio l’idea.

Il caso di Valencia è ancora più vicino. Dal 2003 la regione dispone di un piano, il PATRICOVA, che delimita con precisione le aree a rischio di inondazione. Nonostante questo quasi un terzo delle oltre 75.000 abitazioni danneggiate dalla DANA del 2024 è stato costruito in questo secolo. I comuni devastati non si sono svuotati. Al contrario, nei mesi successivi i prezzi di vendita e di affitto sono saliti di circa il 18%.

New Orleans e Valencia sono soltanto due esempi di un fenomeno globale. Da decenni si costruisce in posti sorprendentemente pericolosi, e il discorso va ben oltre gli allagamenti provocati da tempeste o dall’innalzamento del mare. Milioni di persone vivono sopra vulcani o in territori con una forte attività sismica, intere città sorgono in terre di uragani e centinaia di migliaia di quartieri dipendono da un filo d’acqua sottilissimo che la desertificazione rischia di spezzare. La tendenza non accenna a calare. Uno studio della Banca Mondiale pubblicato su Nature nel 2023 ha analizzato l’espansione degli insediamenti umani dal 1985 in poi. Quelli situati nelle aree con il rischio di inondazione più elevato sono cresciuti del 122%, contro l’80% registrato nelle aree sicure. A spingere questo fenomeno sono soprattutto i Paesi a reddito medio e basso.

Perché l’essere umano sceglie il pericolo

Per quanto possa sembrare strano, storicamente c’era un buon motivo per stabilirsi in quei luoghi. Gli stessi fenomeni che li rendono rischiosi li rendono anche attraenti. Gli ecologi la chiamano ipotesi del disturbo intermedio, secondo cui i cambiamenti ricorrenti favoriscono la diversità e l’abbondanza. Nel 1978 Joseph Connell pubblicò uno studio su ecosistemi particolarmente ricchi e notò che ambienti diversissimi, come le foreste tropicali e le barriere coralline, condividevano una caratteristica: non erano stabili. I luoghi più stabili del pianeta erano proprio i meno adatti alla vita, e lo stesso valeva per quelli troppo instabili. Sembrava esistere un punto di perturbazione ideale capace di rendere fertile il terreno e varia la presenza di piante e animali.

Questo spiega la scelta degli antenati ma non quella di oggi, né l’accelerazione degli ultimi decenni verso zone ancora più pericolose. Takako Izumi, ricercatrice dell’Istituto internazionale di ricerca sulla scienza dei disastri dell’Università di Tohoku in Giappone, ritiene che il motivo principale sia che “la gente ha difficoltà con i rischi potenziali”. Le catastrofi gravi sono rare, arrivano una volta ogni 50, 100 o 500 anni, e il pericolo diventa troppo vago per essere valutato con lucidità. Secondo Izumi la questione scientifica e politica della riduzione del rischio si riduce alla percezione pubblica. Come succede con le assicurazioni, investire somme enormi per problemi così lontani nel tempo risulta poco praticabile sul piano politico, sociale ed economico.

C’è poi un aspetto culturale ed emotivo. Per migliaia di anni le società si sono insediate in territori a perturbazione intermedia, creando legami profondi con quei luoghi. A volte entrano in gioco il patrimonio culturale e i vincoli storici, altre volte il prestigio sociale e lo status economico. Izumi arriva a sostenere che per i giapponesi “vivere pericolosamente è preferibile a perdere le radici sociali e culturali”. Non è detto che valga ovunque, perché la ricerca sul tema è ancora scarsa, ma rappresenta comunque un campanello d’allarme sulle difficoltà che comporterà l’adattamento al cambiamento climatico.

Fonte: TecnoAndroid