Nessuna rivoluzione: iPhone 17e simile al 16e

Quando si parla di iPhone, ogni voce di corridoio sembra diventare immediatamente una dichiarazione universale, eppure ogni tanto arriva quel tipo di indiscrezione che riporta tutti con i piedi per terra. È un po’ quello che sta succedendo con iPhone 17e: mentre qualcuno aveva già iniziato a fantasticare su un modello “economico ma premium”, completo di Dynamic Island e magari anche del nuovo chip A19, il report di The Elec rimette tutto in prospettiva. Niente rivoluzioni, niente salti in avanti improvvisi: secondo le fonti coreane, il 17e dovrebbe somigliare moltissimo al 16e. E questo significa che il notch è destinato a restare lì, al suo posto, ancora per un po’.

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Fonti confermano, iPhone 17e resta fedele al modello precedente senza Dynamic Island

Le informazioni arrivano direttamente dalla supply chain, quella rete complicata di partner e produttori che spesso racconta più di mille keynote. BOE, il fornitore cinese che già produce i pannelli per il modello attuale, continuerà ad occuparsene anche per il prossimo. E questo dettaglio dice già tantissimo: BOE non è ancora riuscita a garantire una produzione stabile dei pannelli LTPO, quelli che permettono il refresh variabile e i famosi 120 Hz dei modelli più costosi. Di conseguenza, tutto fa pensare che anche iPhone 17e resti ancorato al suo OLED da 6,1 pollici a 60 Hz, la versione più tradizionale e meno costosa, prodotta con tecnologia LTPS. Samsung e LG Display, come sempre, copriranno una fetta della produzione, ma niente di abbastanza rivoluzionario da cambiare il risultato finale.

Nelle ultime settimane alcune fonti particolarmente ascoltate, come Digital Chat Station, avevano dipinto un quadro decisamente più ambizioso: cornici più sottili, Dynamic Island e un chip tutto nuovo. In realtà, The Elec conferma solo il primo punto. Le cornici potrebbero davvero ridursi, e questo renderebbe il telefono leggermente più compatto senza toccare il display vero e proprio. È una modifica abbastanza semplice da realizzare e coerente con il modo in cui Apple ottimizza ogni componente per anni, spremendo ogni centesimo dal proprio investimento iniziale.

Se si guarda alla storia recente dell’azienda, però, sorprende poco che l’estetica resti invariata. Apple ha mantenuto il look degli iPhone 8 fino al 2024: quasi sette anni di riciclo estetico. Pretendere che il modello “e” abbandoni il notch dopo appena dodici mesi sarebbe un colpo di scena fuori dagli schemi, specialmente considerando che passare alla Dynamic Island richiederebbe ridisegnare sensori, moduli fotografici e tutta la parte superiore del display. È un cambiamento pesante, costoso, e che potrebbe rischiare di rubare troppo spazio ai modelli superiori.

Alla fine, la sensazione è che il 17e non nascerà per sorprendere. Sarà più un aggiornamento di continuità, un telefono che resta fedele alla filosofia “entry-level ma riconoscibile”, con qualche ritocco qui e lì giusto per non sembrare fermo nel tempo. Per chi sperava in una versione economica con tutte le nuove chicche di Apple, forse ci sarà ancora da aspettare. Ma per chi conosce l’azienda, questa scelta suona terribilmente… familiare.