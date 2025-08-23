iPhone 17e: Apple prepara il nuovo basic con chip A19

Il prossimo iPhone 17e, atteso per la primavera 2026, potrebbe rappresentare la nuova proposta economica di Apple. A diffondere le specifiche è stato il noto leaker Digital Chat Station, figura molto seguita su Weibo per l’attendibilità delle sue informazioni. Secondo le indiscrezioni, l’iPhone17e conserverà il design dell’attuale 16e, offrendo un display OLED da 6,1” con frequenza di aggiornamento fermo a 60Hz. La vera novità, però, sarebbe però il nuovo processore A19. Quest’ ultimo sarà presente forse in una versione “binned”, cioè con alcuni core disattivati per ottimizzare costi e resa produttiva.

Tale scelta consentirebbe ad Apple di mantenere l’iPhone 17e competitivo sul piano delle prestazioni, pur contenendo il prezzo rispetto ai modelli più costosi della serie. La pratica del binning, ampiamente diffusa nel settore dei semiconduttori, permette infatti di sfruttare chip non perfetti, garantendo comunque una qualità uniforme. In termini fotografici, il nuovo modello dovrebbe montare una singola fotocamera posteriore da 48MP e una frontale da 12MP. Il Face ID sarà confermato e, secondo le voci, subirà miglioramenti significativi

Un iPhone economico ma non troppo

Alcuni dettagli restano però ancora avvolti nell’incertezza. La fonte parla di una “Smart Island” simile a quella di iPhone 16e, ma in realtà il modello attuale utilizza ancora il notch. È quindi più probabile che Apple mantenga questo elemento visivo anche sul 17e, lasciando la Dynamic Island alle versioni di fascia superiore. La filosofia della nuova serie “e” sembra in ogni caso chiara. Sono infatti previsti aggiornamenti mirati anche se non radicali, ma sempre supportati da una piattaforma hardware di ultima generazione.

Il posizionamento sul mercato resta un tema centrale. Se da un lato l’iPhone 17e sarà l’alternativa economicamente più accessibile della linea, dall’altro i prezzi restano ben lontani dal cosiddetto concetto di “low cost”. Molti osservatori, non a caso, hanno sottolineato come il modello “economico” di Apple finisca comunque per collocarsi su una fascia medio-alta, con una differenze di circa 150€ rispetto al modello base della serie principale. Nonostante le critiche però la strategia di Cupertino sembra chiara e non è disposta a cambiare. L’ azienda è decisa a proporre un entry level annuale che garantisca la potenza dei chip più recenti, ma con compromessi su display e fotocamere. Il successo dipenderà dalla capacità di equilibrare prestazioni, novità e costo finale.