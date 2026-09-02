Narvalo, un nuovo studio svela il segreto del suo corno

Torna al centro dell’attenzione scientifica il corno del narvalo, quella lunga struttura appuntita che da secoli alimenta racconti popolari e ipotesi contrastanti, e che oggi un nuovo studio prova finalmente a spiegare nella sua struttura e nella sua funzione. Non un ornamento qualunque, insomma, ma un elemento anatomico che i biologi hanno faticato a inquadrare per generazioni, sospeso tra osservazione sul campo e suggestione letteraria.

Il punto è che la zanna del narvalo non somiglia a nulla di davvero paragonabile nel resto del mondo animale marino. Chiunque l’abbia vista, anche solo in fotografia, capisce perché abbia acceso l’immaginazione di chi la incontrava senza avere gli strumenti per interpretarla. Una spirale che si allunga in avanti, dritta, su un corpo che per il resto ricorda quello di un delfino di grossa taglia. Da qui nascono le domande che hanno accompagnato la ricerca per moltissimo tempo, e da qui parte anche il lavoro che ora prova a dare risposte più solide.

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Quando la biologia incontra la leggenda

Per secoli il narvalo è stato materia di racconto prima ancora che oggetto di studio. La sua zanna è finita dentro storie che parlavano di immortalità, di poteri straordinari, di rimedi capaci di allungare la vita. E soprattutto è stata associata al mitico unicorno, la creatura che attraversa la letteratura classica e l’iconografia europea con una regolarità impressionante. Non è un caso isolato nella storia naturale, va detto, perché molti animali difficili da osservare sono diventati leggenda proprio grazie alla distanza tra l’uomo e il loro habitat.

Il narvalo vive in acque fredde e ostili, si mostra poco, si lascia studiare ancora meno. Tutto questo ha contribuito a costruire attorno alla sua zanna un alone che la scienza ha impiegato tempo a smontare. Le leggende antiche, però, non sono soltanto un fraintendimento pittoresco. Raccontano quanto quel dettaglio anatomico apparisse anomalo, fuori scala, difficile da collocare in qualsiasi schema conosciuto.

Cosa cambia con il nuovo studio

La ricerca recente interviene proprio su questo terreno, mettendo a fuoco sia la composizione sia il ruolo effettivo del corno. È il passaggio che mancava, perché una cosa è descrivere una forma, un’altra è capire a cosa serva davvero nella vita quotidiana dell’animale. I biologi hanno lavorato su entrambi i piani, struttura e funzione, arrivando a un quadro più coerente rispetto alle ipotesi che si erano accumulate nel tempo.

Il risultato interessa non solo chi studia i cetacei, ma anche chi si occupa più in generale di come certi tratti anatomici si evolvano e si mantengano. Una struttura tanto vistosa comporta un costo per l’organismo che la porta, e la biologia tende a non conservare a lungo ciò che non ha una funzione. Capire quale sia quella funzione significa quindi ricostruire un pezzo della storia evolutiva di questa specie artica.

Resta il fatto che il narvalo continua a essere uno degli animali marini meno accessibili all’osservazione diretta. Studiarlo richiede pazienza, condizioni ambientali favorevoli e tecnologie adeguate, il che spiega perché molte domande siano rimaste aperte tanto a lungo. Il nuovo lavoro riduce lo spazio del mistero, spostando la zanna dal territorio del racconto a quello della descrizione scientifica, con dati capaci di sostenere le conclusioni.

Quello che per secoli è stato interpretato come segno di poteri sovrannaturali trova quindi una collocazione precisa dentro l’anatomia di un cetaceo che vive nei mari del nord, lontano dagli occhi di chi ne aveva fatto un unicorno.