Materia oscura, LZ potrebbe aver catturato una particella WIMP

La materia oscura continua a essere il grande buco nero della fisica contemporanea, e non in senso letterale: qualcosa c’è, si fa sentire con la gravità, ma nessuno è mai riuscito a vederla direttamente. Ora dall’esperimento LZ arriva un indizio che merita attenzione, perché i ricercatori potrebbero aver individuato una singola particella del tipo chiamato WIMP. Il condizionale, però, è d’obbligo, perché per confermare qualcosa del genere servono molti più dati di quelli disponibili adesso.

Il punto è che parlare di scoperta, a questo stadio, sarebbe scorretto. Un evento isolato in un rivelatore non fa una teoria, e chi lavora in questo campo lo sa meglio di chiunque altro. Gli ultimi decenni sono stati un lungo elenco di segnali promettenti che poi, guardati con più attenzione o con più statistica alle spalle, si sono sgonfiati.

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Materia oscura: cosa sarebbe una WIMP e perché la si cerca da tanto

L’acronimo WIMP sta per particella massiccia che interagisce debolmente, ed è da anni uno dei candidati preferiti per spiegare la materia oscura. L’idea di fondo è semplice da raccontare: una particella che pesa, quindi capace di esercitare attrazione gravitazionale sulle galassie, ma talmente restia a interagire con la materia ordinaria da attraversare qualsiasi cosa senza lasciare traccia. Miliardi di queste particelle potrebbero passare attraverso un rivelatore, un muro, un corpo umano, senza produrre il minimo effetto misurabile.

Ecco perché la caccia è così frustrante. Non si tratta di costruire un telescopio più potente e guardare meglio. Si tratta di aspettare che, per puro caso statistico, una di queste particelle urti qualcosa dentro un apparato costruito apposta per registrare urti quasi impercettibili. E poi bisogna essere sicuri che quell’urto non sia stato causato da qualcos’altro, perché il mondo è pieno di rumore di fondo capace di imitare il segnale cercato.

L’esperimento LZ e il problema del singolo evento

LZ è tra i progetti più sensibili mai messi in campo per questo tipo di ricerca, e il fatto che sia proprio questo apparato a registrare qualcosa di potenzialmente interessante ha un peso. Ma un solo candidato evento, per quanto pulito, non basta a chiudere la partita. La differenza tra una coincidenza sfortunata e una vera particella di materia oscura si misura in accumulo di dati, mesi e mesi di presa dati aggiuntiva, controlli incrociati, verifiche indipendenti.

La fisica delle particelle ha regole molto rigide su questo punto. Nessuno annuncia una scoperta finché la probabilità che si tratti di una fluttuazione casuale non scende sotto soglie estremamente basse. Un evento singolo, in questo schema, è poco più di una curiosità da tenere d’occhio. Interessante, sì. Definitivo, assolutamente no.

Decenni di ricerca e nessuna conferma

Vale la pena ricordare quanto sia lunga questa storia. La ricerca della materia oscura va avanti da decenni senza una singola rilevazione diretta accettata dalla comunità scientifica. Le prove indirette sono solide, basate sul modo in cui le galassie ruotano e su come la luce si piega attraversando lo spazio, ma il salto verso l’identificazione della particella responsabile non è mai stato compiuto.

Il segnale visto da LZ si inserisce esattamente in questo quadro. Se dovesse trovare conferma nei dati successivi, sarebbe uno dei risultati più rilevanti della fisica moderna. Se invece dovesse rivelarsi un artefatto, sarà l’ennesimo capitolo di una storia già scritta molte volte. I ricercatori continueranno a raccogliere dati, e solo quei dati potranno dire se l’indizio delle WIMP valeva davvero l’attenzione che sta ricevendo.