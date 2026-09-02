Hyundai lancia l’Entertainment Package: Netflix e karaoke a bordo

Hyundai introduce l’Entertainment Package, il nuovo pacchetto di servizi digitali disponibile tramite il Bluelink Store che porta streaming, notizie, giochi e karaoke direttamente a bordo dei modelli compatibili. La novità è riservata ai veicoli equipaggiati con il sistema ccNC (Connected Car Navigation Cockpit): IONIQ 6 N Line, IONIQ 6 N e IONIQ 9.

Il pacchetto è disponibile in due versioni: standard e con Wi-Fi Hotspot integrato, quest’ultima pensata per chi vuole anche connettere a Internet i propri dispositivi mentre si trova a bordo dell’auto.

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L’Entertainment Package integra un catalogo di intrattenimento pensato per sfruttare il tempo trascorso in auto, sia durante le soste che come passeggeri. Il pacchetto include accesso a piattaforme di streaming molto diffuse come Netflix, Disney+ e YouTube, oltre a LG Channels, il servizio karaoke Stingray Karaoke, giochi e contenuti dedicati ai bambini, una proposta pensata per rendere più piacevoli sia i viaggi lunghi in famiglia che le pause durante gli spostamenti.

Wi-Fi Hotspot con 40GB per connettere i propri dispositivi

La versione con Wi-Fi Hotspot aggiunge connettività Internet ad alta velocità per tutti gli occupanti del veicolo, con 40GB di traffico dati inclusi. Una soluzione utile per chi lavora da remoto durante gli spostamenti o vuole garantire ai passeggeri, specialmente ai più piccoli, una connessione stabile per lo streaming o la navigazione durante il viaggio, senza dover consumare i propri dati mobili.

Prezzi e abbonamenti

L’Entertainment Package è già disponibile in Italia tramite il Bluelink Store. La versione standard offre un mese di prova gratuito, con abbonamento successivo a 89 euro l’anno o 249 euro per tre anni. La versione con Wi-Fi Hotspot prevede il primo mese a 6,99 euro, con abbonamento successivo a 109 euro l’anno o 299 euro per tre anni.

Secondo Marcus Welz, CEO di Hyundai Connected Mobility responsabile del lancio del pacchetto in Europa, l’obiettivo è offrire ai clienti nuovi modi per personalizzare l’esperienza a bordo, migliorando la connettività e rendendo ogni viaggio più piacevole per tutti i passeggeri.