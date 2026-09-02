Genesis X Gran Berlinetta Concept: dal mondo virtuale al circuito reale

Nel programma Vision Gran Turismo di Polyphony Digital, i grandi brand automobilistici hanno sempre trovato uno spazio libero da vincoli produttivi per esprimere le proprie visioni più estreme. Genesis ha colto questa opportunità con X Gran Berlinetta Concept, la prima Vision Gran Turismo del brand coreano, nata dall’incontro tra la filosofia di design Athletic Elegance e l’obiettivo di costruire l’interpretazione ideale della grand touring ad alte prestazioni.

Il percorso di X Gran Berlinetta Concept racconta una traiettoria insolita per una concept car. Sviluppata inizialmente come laboratorio creativo nell’ambiente virtuale di Gran Turismo, ha preso forma fisica a grandezza naturale nel dicembre 2023, svelata durante le finali mondiali della Gran Turismo World Series a Barcellona. Da gennaio 2024 è disponibile anche all’interno di Gran Turismo 7, dove gli utenti possono sperimentarne virtualmente carattere e prestazioni. Il passaggio più significativo è arrivato nel gennaio 2025, quando il concept ha debuttato dinamicamente sul circuito di Mount Panorama, a Bathurst, guidato da Jacky Ickx, completando così il percorso dal mondo virtuale alla pista reale, in movimento su asfalto per la prima volta.

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Un design costruito attorno alla tensione tra volumi e prestazioni

Il linguaggio stilistico di X Gran Berlinetta Concept traduce l’identità Genesis in una configurazione sportiva estrema senza rinunciare a eleganza e riconoscibilità. I volumi puri e muscolari si concentrano attorno alle ruote, mentre le proporzioni cab-backwards, con l’abitacolo arretrato, enfatizzano il rapporto tra il lungo frontale e la posizione di guida.

L’architettura reinterpreta l’approccio anti-wedge tipico di Genesis attraverso una tensione parabolica che attraversa l’intera silhouette. Il rapporto dash-to-axle è stato massimizzato arretrando posizione di guida e powertrain, ottenendo un layout centrale orientato al dinamismo. Il frontale propone un’interpretazione astratta della Crest Grille collegata ai Quad Lights, mentre la firma luminosa Two Lines accompagna il veicolo dall’anteriore al posteriore, preservando l’identità visiva del brand anche in questa configurazione estrema. Il volume posteriore concavo ed ellittico, incorniciato da spoiler ed elementi aerodinamici laterali, contribuisce a un coefficiente di resistenza aerodinamica pari a 0,34, un equilibrio tra efficienza ed espressione visiva. La tinta Magma, ispirata ai vulcani della Corea, rafforza il legame con l’identità Distinctly Korean del brand.

Interni essenziali, focalizzati sul pilota

Gli interni reinterpretano il principio Genesis della Beauty of White Space in chiave estrema, con funzioni ridotte agli elementi indispensabili per limitare le distrazioni. L’interfaccia digitale panoramica riunisce le informazioni di guida principali e integra un sistema di monitoraggio perimetrale per il controllo dei veicoli circostanti, una funzione pensata per il contesto competitivo più che per l’uso stradale quotidiano.

L’abitacolo in fibra di carbonio combina superfici soft-touch nei punti di contatto principali con supporti imbottiti e trapuntati, sviluppati per garantire protezione e comfort in pista. I comandi steer-by-wire rafforzano il legame tra la visione stilistica del concept e la sua impostazione prestazionale.

Il powertrain di X Gran Berlinetta Concept sviluppa complessivamente 1.086 CV e 1.336 Nm di coppia, combinando un motore V6 Lambda II in posizione anteriore-centrale, capace di raggiungere i 10.000 giri/min, con la tecnologia Genesis E-SC e il contributo di un motore elettrico Yasa E. Numeri che collocano il concept ben oltre i confini della produzione di serie, coerentemente con la sua natura di studio sperimentale.

Genesis in Italia: una nuova fase

Come ha sottolineato Charles Fuster, Brand Director di Genesis in Italia, X Gran Berlinetta Concept dimostra come il design possa ampliare l’esperienza automobilistica coinvolgendo anche chi vive la propria passione attraverso il gaming, un approccio che il brand intende portare concretamente nel mercato italiano.

Il percorso di Genesis in Italia, avviato a gennaio 2026, entra ora in una nuova fase: dopo l’apertura del primo showroom a Padova, a settembre il brand inaugurerà un nuovo spazio retail a Roma. La gamma attuale comprende GV60, C-SUV compatto e sportivo, Electrified GV70, D-SUV spazioso pensato per precisione di guida e tecnologia discreta, ed Electrified G80, berlina di rappresentanza che esprime il posizionamento premium del brand in Europa. In autunno arriverà anche GV60 Magma, il primo modello Genesis ad alte prestazioni.