Nanoleaf, luci smart guidate da ChatGPT e Claude col server MCP

Con il nuovo server MCP sviluppato da Nanoleaf, assistenti come ChatGPT e Claude possono dialogare direttamente con i sistemi di illuminazione dell’azienda, e il modo di gestire le luci smart potrebbe cambiare parecchio. L’idea alla base è semplice da raccontare ma tutt’altro che banale da realizzare: smettere di impartire ordini precisi a ogni singola lampadina e cominciare invece a descrivere l’atmosfera che si vuole ottenere, lasciando all’intelligenza artificiale il compito di trasformare quella richiesta in colori e impostazioni.

Chi ha già messo mano a una casa smart conosce bene la situazione. Nonostante gli sforzi per riunire tutte le funzioni di controllo sotto il minor numero possibile di strumenti, la gestione quotidiana passa ancora troppo spesso da un’applicazione all’altra, tra routine da configurare e comandi vocali piuttosto rigidi. Funziona, certo. Però richiede pazienza e una certa precisione nel linguaggio, perché basta una parola fuori posto e il dispositivo non capisce più cosa deve fare.

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Cos’è il Model Context Protocol e perché conta

Accanto ai protocolli che negli ultimi tempi hanno provato a mettere ordine nella domotica, è arrivata con decisione l’intelligenza artificiale. E proprio qui si inserisce la mossa di Nanoleaf. La sigla MCP sta per Model Context Protocol, uno standard pensato per consentire ai modelli AI di interagire con strumenti e servizi esterni. Detto in parole povere, si tratta di una sorta di ponte che permette a un assistente conversazionale di uscire dalla finestra di chat e agire concretamente su qualcosa che sta fuori, in questo caso l’impianto luminoso di casa.

Il vantaggio non riguarda soltanto la possibilità di coordinare una fitta rete di dispositivi da un unico punto. Cambia proprio il tipo di interazione. Finora la logica è stata quasi sempre quella del comando esatto, con l’utente costretto a sapere in anticipo quale intensità e quale tonalità impostare. Con il server MCP di Nanoleaf il rapporto si ribalta, perché è il modello linguistico a farsi carico della traduzione tra intenzione e risultato pratico. Una differenza sottile, almeno sulla carta, che nell’uso di tutti i giorni potrebbe pesare parecchio.

Dal comando preciso alla descrizione di un’atmosfera

L’esempio scelto per spiegare il funzionamento rende bene l’idea. Invece di chiedere di impostare la luce al 40% e di scegliere una tonalità arancione, sarà possibile domandare qualcosa come “rendi la stanza simile a un tramonto”. A quel punto ChatGPT o Claude interpreteranno la richiesta e la convertiranno nei colori e nei parametri necessari per le luci Nanoleaf, senza che l’utente debba preoccuparsi di percentuali o sfumature.

È un approccio che avvicina la gestione dell’illuminazione al modo in cui le persone ragionano davvero. Nessuno pensa spontaneamente a un valore numerico quando immagina una serata rilassante o una luce calda per leggere, si pensa piuttosto a una sensazione, a un’immagine. Affidare all’intelligenza artificiale il passaggio da quell’immagine alle impostazioni tecniche significa togliere di mezzo uno degli ostacoli più fastidiosi della domotica, cioè la necessità di parlare la lingua della macchina.

Per Nanoleaf, marchio noto proprio per i suoi pannelli e le sue lampade colorate, la scelta di aprire i propri sistemi alle principali piattaforme conversazionali va nella direzione di un controllo più naturale e meno vincolato alle singole app. Il server MCP è pensato esattamente per questo scopo, ovvero permettere agli assistenti AI di comunicare in modo diretto con l’illuminazione dell’azienda e di tradurre una descrizione a parole nel risultato desiderato all’interno della stanza.

Fonte: TecnoAndroid