Musk e Bezos si sfidano nello Spazio con data center per l’AI

Negli ultimi tempi l’attenzione sull’intelligenza artificiale si è concentrata soprattutto sulle sue applicazioni. Dietro ogni modello generativo operano data center sempre più potenti, la cui espansione sta incidendo sui consumi energetici globali. Tale scenario ha aperto una riflessione che va oltre i confini terrestri e coinvolge direttamente il settore spaziale privato. Le proiezioni economiche indicano che la domanda di energia legata ai sistemi AI potrebbe crescere di oltre il 160% entro il 2030. Una dinamica che rischia di entrare in conflitto con reti elettriche già sottoposte a forte stress e con obiettivi ambientali sempre più stringenti. A tal proposito, il calcolo ad alte prestazioni non è più soltanto una questione tecnologica, ma diventa un problema strutturale di sostenibilità e pianificazione industriale. È proprio da tale tensione che nasce l’interesse per soluzioni non convenzionali.

Musk e Bezos pensano allo spazio per espandere i data center per l’AI

Portare parte delle infrastrutture di calcolo nello spazio non viene più considerato un esercizio teorico, ma una possibilità concreta. L’orbita terrestre, almeno dal punto di vista fisico, offre condizioni radicalmente diverse da quelle presenti sul pianeta. Le basse temperature del vuoto spaziale potrebbero ridurre in modo significativo il fabbisogno di raffreddamento. Mentre l’accesso continuo alla energia solare consentirebbe una produzione costante, indipendente da fattori climatici o cicli giornalieri.

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All’interno di tale quadro si colloca l’interesse di Elon Musk, che attraverso SpaceX sta valutando l’evoluzione della rete Starlink come piattaforma per futuri sistemi di calcolo orbitale. Le versioni più avanzate dei satelliti, dotate di collegamenti laser ad alta velocità, potrebbero trasformarsi in nodi capaci di supportare carichi di lavoro legati all’AI. Sfruttando infrastrutture già esistenti e scalabili.

Una visione simile emerge anche dalle attività di Jeff Bezos. Secondo informazioni riportate dalla stampa internazionale, Blue Origin starebbe lavorando da oltre un anno su tecnologie pensate per ospitare data center nello spazio. A tal proposito, Bezos ha indicato un orizzonte temporale di 10-20 anni per la possibile realizzazione di strutture orbitali su scala gigawatt, in grado di competere con quelle terrestri.

Accanto alle potenzialità, restano però questioni irrisolte. L’orbita terrestre è già fortemente congestionata e la comunità scientifica continua a segnalare il rischio di collisioni a catena. L’introduzione di strutture dedicate al calcolo potrebbe accentuare tale rischio, rendendo indispensabile un nuovo approccio alla gestione del traffico spaziale e dei detriti.