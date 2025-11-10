Blue Origin ci riprova: razzo New Glenn pronto per Marte

Blue Origin torna al centro della scena con una nuova, ambiziosa missione interplanetaria: Escapade, il progetto che punta a studiare l’ambiente magnetico di Marte. Dopo diversi rinvii e anni di sviluppo, il razzo New Glenn è finalmente pronto al lancio, segnando il debutto del vettore pesante dell’azienda di Jeff Bezos in una missione scientifica ufficiale.

La partenza, prevista per le prossime settimane dalla Cape Canaveral Space Force Station, sarà un momento chiave per il programma spaziale privato di Blue Origin. Il lancio di Escapade (che sta per Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers) prevede l’invio di due satelliti gemelli verso l’orbita marziana. L’obiettivo è analizzare in che modo il vento solare interagisce con il campo magnetico del pianeta rosso. I dati raccolti saranno fondamentali per comprendere meglio l’atmosfera di Marte, un tema cruciale per le future missioni.

Blue Origin non vuole rimanere indietro, si affianca alla NASA per una nuova missione

Per Blue Origin, questa sarà anche la prima missione scientifica al di fuori dell’orbita terrestre, un passo decisivo dopo anni di ritardi accumulati sul programma New Glenn. Il razzo, alto 98 metri e riutilizzabile fino a 25 volte, è progettato per competere direttamente con Starship di SpaceX e il Falcon Heavy. L’asso nella manica di Blue Origin combina potenza e sostenibilità grazie al nuovo motore BE-4 alimentato a metano liquido.

La missione Escapade, sviluppata in collaborazione con l’Università della California, a Berkeley, sarà un banco di prova non solo per la tecnologia di Blue Origin, ma anche per la capacità della NASA di affidarsi sempre di più a partner commerciali per le missioni scientifiche. Se tutto andrà come previsto, New Glenn aprirà una nuova era per l’azienda di Bezos, pronta a dimostrare di poter competere alla pari di SpaceX nel grande gioco dell’esplorazione spaziale.

In fondo, Escapade non rappresenta solo una missione verso Marte, ma anche la prova che la corsa privata allo spazio è appena cominciata — e Blue Origin non ha alcuna intenzione di restare indietro.