MSI PRO MP243 E14 al minimo storico: 144 Hz a 74,90 euro

Scende al minimo storico il monitor MSI da 24 pollici, e la cifra fa alzare più di un sopracciglio: 74,90 euro, con uno sconto del 31% applicato su Amazon. Parliamo del PRO MP243 E14, un pannello pensato per chi passa ore davanti allo schermo tra lavoro, studio e qualche partita, e che a questo prezzo entra in una fascia dove di solito si trovano prodotti molto più essenziali. La promozione è attiva e riguarda il modello in Full HD con frequenza di aggiornamento a 144 Hz, una combinazione che fino a poco tempo fa costava sensibilmente di più.

Il cuore della scheda tecnica è un pannello IPS da 24 pollici con risoluzione 1920 x 1080 pixel e angolo di visione di 178 gradi. Tradotto in termini pratici, i colori restano stabili anche guardando lo schermo di lato, cosa che con altri tipi di pannello succede raramente. La frequenza di aggiornamento a 144 Hz si accompagna a un tempo di risposta di 1 ms, quindi il movimento sullo schermo risulta più pulito, senza quelle scie fastidiose che compaiono nei titoli più concitati o semplicemente scorrendo una pagina web.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Cosa offre il monitor MSI PRO MP243 E14 sul piano tecnico

La luminosità arriva a 300 nit e il rapporto di contrasto è pari a 1500:1, valori in linea con l’uso quotidiano in un ambiente domestico o in ufficio, dove non serve un pannello capace di reggere la luce diretta del sole. C’è poi l’app MSI Display Kit, che apre l’accesso a una serie di impostazioni aggiuntive dedicate al display, alla produttività e alla gestione dei colori. Un dettaglio che fa la differenza per chi non ha voglia di combattere con i pulsanti fisici sul retro dello schermo ogni volta che serve cambiare un parametro.

Il capitolo comfort visivo merita attenzione, perché è spesso trascurato nelle offerte di questa fascia. Il PRO MP243 E14 porta con sé la certificazione TÜV Rheinland Eye Comfort, insieme ai filtri per la riduzione della luce blu e alla tecnologia Anti Flicker, che interviene sullo sfarfallio del pannello. La superficie Anti Glare, invece, limita i riflessi e rende più sopportabili le sessioni lunghe, quelle in cui gli occhi cominciano a bruciare verso sera.

Connettività, supporto e installazione

Sul fronte pratico il monitor è compatibile con i supporti VESA da 100 mm, quindi può essere agganciato a un braccio da scrivania o a una staffa a muro senza adattatori strani. Chi preferisce lasciarlo così com’è trova una base ergonomica con regolazione dell’inclinazione, sufficiente per sistemare l’angolo di visione in base alla postazione. Le porte disponibili sono HDMI 1.4b e DisplayPort 1.2a, una dotazione basilare ma coerente con la risoluzione e il refresh rate supportati.

Il ragionamento, per chi sta valutando un secondo schermo o un primo acquisto senza pretese esagerate, è abbastanza lineare. A 74,90 euro si porta a casa un pannello IPS con 144 Hz, tempo di risposta da 1 ms e una serie di certificazioni sul comfort visivo che di solito compaiono su prodotti collocati qualche gradino più in alto. Il minimo storico riguarda proprio questa configurazione, e lo sconto del 31% è applicato direttamente sulla pagina prodotto.

Chi cerca un monitor per il gaming casual, per il multitasking o semplicemente per affiancare un portatile durante la giornata di lavoro trova qui una soluzione compatta, con misure che si adattano anche alle scrivanie meno generose in profondità. Il formato da 24 pollici resta uno dei più equilibrati per una postazione singola, soprattutto quando la risoluzione è Full HD e non si rende necessario alcun ridimensionamento dell’interfaccia.