ASUS ROG Strix OLED 4K al minimo storico: 699 euro su Amazon

Il monitor ASUS ROG Strix OLED da 31,5 pollici 4K UHD è tornato al minimo storico su Amazon, con un prezzo di 699 euro rispetto a un valore mediano di 934 euro. Lo sconto vale fino al 14% e riguarda un pannello che, per caratteristiche, sta nella fascia alta del gaming su PC. Vendita e spedizione sono gestite direttamente da Amazon, con consegna in pochi giorni e possibilità di restituzione gratuita entro 14 giorni nel caso il prodotto non convinca.

Il dato interessante non è soltanto il taglio di prezzo, ma il fatto che si tratti del punto più basso mai toccato su questa piattaforma. Un monitor OLED con diagonale così generosa e risoluzione 4K difficilmente scende sotto certe soglie, e quando accade vale la pena guardare più da vicino la scheda tecnica per capire se l’investimento ha senso rispetto alle proprie abitudini di gioco.

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Doppia modalità e reattività, il cuore del ROG Strix OLED

Il pannello è un WOLED da 31,5 pollici con risoluzione 3840 x 2160 pixel, e la caratteristica più curiosa riguarda la doppia modalità di funzionamento. Da una parte si può lavorare in 4K con frequenza di aggiornamento a 240Hz, dall’altra scendere a Full HD spingendo però il refresh fino a 480Hz. In pratica il monitor cambia mestiere a seconda di cosa gira sullo schermo: massima definizione per i titoli single player e per tutto ciò che punta sulla resa visiva, fluidità estrema quando invece contano i riflessi e i frame al secondo, come negli sparatutto competitivi.

Il tempo di risposta dichiarato è di 0,03 ms, un valore che in ambito OLED è ormai lo standard di riferimento e che si traduce in transizioni tra i pixel praticamente istantanee. A questo si aggiunge la tecnologia ASUS Extreme Low Motion Blur, pensata per contenere il ghosting e la sfocatura nelle scene in rapido movimento. Due elementi che, messi insieme, fanno la differenza soprattutto nelle situazioni in cui la telecamera si muove veloce e le scie sullo sfondo diventano fastidiose.

Colore, HDR e connessioni disponibili

Sul fronte cromatico il monitor ASUS copre il 99% dello spazio colore DCI P3, quindi una gamma ampia che non serve solo per il gaming ma anche per chi mette mano a foto e video senza pretendere strumenti da studio professionale. La certificazione VESA DisplayHDR 400 True Black lavora sul punto di forza tipico degli OLED, ovvero i neri profondi, e permette di gestire i contenuti HDR con contrasti credibili anche nelle scene più cupe, quelle dove i pannelli tradizionali tendono a impastare tutto.

La dotazione di porte è completa e pensata per chi collega più dispositivi allo stesso schermo. Ci sono DisplayPort 1.4 e HDMI 2.1, quest’ultima utile per sfruttare le console di ultima generazione senza compromessi sul refresh, poi una USB C e tre porte USB 3.2 Gen 1 Type A che funzionano da hub per periferiche e accessori vari.

Per chi è pensato questo tipo di schermo

Chiaramente non si tratta di un acquisto generalista. Un pannello da 31,5 pollici in 4K a 240Hz chiede una configurazione capace di reggere il passo, altrimenti buona parte del potenziale resta inutilizzata. Ha senso soprattutto per chi ha già una scheda video di fascia alta e vuole un unico schermo in grado di coprire scenari diversi, dal gioco cinematografico alle sessioni competitive, sfruttando quella doppia modalità che raddoppia di fatto la personalità del prodotto.