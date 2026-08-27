Porsche cede MHP a Tata Consultancy Services: cosa cambia

Porsche ha firmato a Stoccarda l’accordo che porta MHP sotto il controllo del gruppo indiano Tata Consultancy Services, e non si tratta di una pratica burocratica qualsiasi. La società di consulenza gestionale e informatica era nell’orbita della casa di Zuffenhausen dal 2007, ha accompagnato passo dopo passo la trasformazione digitale del marchio e adesso cambia bandiera. Tra tutte le mosse industriali viste dentro il gruppo negli ultimi anni, questa è probabilmente quella che modifica di più gli equilibri dietro le quinte, anche se difficilmente se ne accorgerà chi guarda soltanto le auto in vetrina.

Nel piano interno battezzato Sportwagenschmiede 35 la cessione occupa una posizione centrale. TCS rileverà l’intero gruppo MHP, che però manterrà il proprio marchio e continuerà a operare come consulenza indipendente, senza essere assorbita nell’identità dell’acquirente. Restano da incassare le autorizzazioni regolatorie e antitrust, passaggio obbligato per operazioni di questa dimensione, e secondo le comunicazioni ufficiali la chiusura è attesa nei prossimi mesi.

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Una scelta che punta dritta al core business

Separarsi da MHP arriva in un momento in cui Porsche sta ripensando la propria organizzazione in profondità, con tagli ai costi legati all’andamento dell’utile nel 2026. Uscire da una controllata che vende consulenza significa liberare risorse per quello che resta il mestiere vero, ovvero progettare, costruire e vendere auto sportive, con un occhio molto attento ai modelli capaci di generare margini più alti. È una logica che il settore conosce bene, ma applicarla a una società cresciuta in casa per quasi vent’anni non è banale. Michael Leiters, presidente del consiglio esecutivo di Porsche AG, ha spiegato che l’obiettivo è duplice, rendere più nitida la concentrazione sul core business e allo stesso tempo legarsi a un partner tecnologico di peso. L’idea è mettere insieme l’esperienza automobilistica accumulata internamente e le competenze di TCS nella tecnologia digitale e nell’intelligenza artificiale, guadagnando terreno su innovazione, efficienza e competitività in un mercato dove software e dati contano ormai quanto i cavalli sotto il cofano.

Cosa succede adesso a MHP

Le due parti hanno chiarito subito un punto che interessava a molti, il cambio di proprietà non interrompe la collaborazione costruita negli anni. La società di consulenza, con sede a Ludwigsburg e oltre 4.500 dipendenti sparsi nel mondo, resterà un fornitore importante per la digitalizzazione di diverse aree del costruttore tedesco, in particolare nei progetti che portano l’intelligenza artificiale dentro i processi industriali e commerciali. Da più di trent’anni MHP segue aziende di settori diversi, dall’automotive al manifatturiero, passando per difesa, energia e pubblica amministrazione, occupandosi di trasformazioni complesse tra strategia e informatica lungo tutta la catena del valore. In parallelo alla vendita, Porsche, TCS e MHP hanno annunciato una nuova partnership dedicata alle soluzioni digitali e all’intelligenza artificiale, pensata per accelerare sviluppo e integrazione delle applicazioni nelle aree di business considerate più strategiche.

Il peso del gruppo Tata

Chiusa l’operazione, MHP entrerà nel perimetro di Tata Consultancy Services, la società del gruppo indiano Tata che offre servizi informatici, consulenza e soluzioni tecnologiche in 55 paesi. Secondo quanto dichiarato dalle due aziende, la consulenza tedesca potrà contare su una rete globale più ampia e su competenze aggiuntive da mettere sul tavolo dei propri clienti nei progetti di trasformazione digitale. Per Porsche, che negli ultimi anni ha continuato a investire su gamma e rete commerciale, dai risultati di vendita della 911 nel 2025 fino all’apertura del nuovo centro tra Firenze e Pescara, la cessione di MHP è un altro tassello della riorganizzazione in corso. Sarà la velocità con cui la nuova alleanza con TCS porterà strumenti di intelligenza artificiale nei processi quotidiani del costruttore a dire quanto questa decisione avrà davvero rafforzato la struttura industriale della casa tedesca.