Una nuova foto dal vivo mostra per la prima volta in modo chiaro Motorola Razr Flex, il pieghevole dell’azienda atteso al debutto nel 2027. Insieme all’immagine sono emersi anche alcuni documenti di certificazione che svelano il possibile chipset e la versione di Android installata di serie, così il quadro del dispositivo comincia a farsi più definito anche se manca ancora l’annuncio ufficiale.

Un design largo e compatto che ricorda i Pixel

Guardando il retro del telefono nello scatto trapelato si nota un modulo fotografico con due sensori sistemati all’interno di una barra orizzontale, una scelta che richiama parecchio quella adottata da Google sui suoi Pixel. Le proporzioni sembrano compatte ma larghe, coerenti con il formato wide foldable che dovrebbero seguire anche Galaxy Z Fold 8 e il futuro iPhone Duo. La foto appare in linea con i teaser visti in passato, quando Motorola aveva risposto in maniera piuttosto diretta all’annuncio del pieghevole di Apple.

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Alcune indiscrezioni circolate in precedenza parlavano di un dispositivo ancora più piccolo rispetto ai modelli larghi di Samsung e Apple, e quanto si vede nell’immagine pare dare ragione a queste voci. La colorazione immortalata dovrebbe chiamarsi Coriander, una delle due finiture Pantone previste accanto alla Dark Botanical Garden.

Un documento di certificazione di sicurezza legato a un prodotto Motorola con nome in codice Parker e numero di modello XT2761 indica poi che Motorola Razr Flex arriverà nei negozi con Android 17 già preinstallato. Razr Fold sta ricevendo proprio adesso questo aggiornamento, mentre il nuovo modello lo avrebbe a bordo fin dal primo giorno. Nello stesso documento compare anche un processore Qualcomm SM8845 Pro, sigla diversa dallo Snapdragon 8 Gen 5 (SM8845) menzionato nei leak precedenti. Si tratterebbe di un chip non ancora presentato ufficialmente, che secondo alcune voci potrebbe chiamarsi Snapdragon 8 Gen 5 Pro ed essere una versione più potente del processore di punta della scorsa generazione.

Schermi, scheda tecnica e prezzi ancora incerti

Stando ai rumor il nuovo pieghevole di Motorola dovrebbe avere un display esterno da 4,97 pollici e un pannello interno da 6,92 pollici, quindi nettamente più piccolo rispetto ai 7,6 pollici di iPhone Duo e di Galaxy Z Fold 8. Lo schermo principale sarebbe un OLED con risoluzione 2364 x 1728 e frequenza di aggiornamento adattiva fino a 165 Hz. Sotto la scocca troverebbero posto 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, affiancati da due fotocamere posteriori da 50 MP (principale e ultrawide), una camera frontale da 32 MP e una batteria da 5.000 mAh con ricarica Qi2.

Nell’elenco delle caratteristiche compaiono anche WiFi 7, Bluetooth 6.0, un lettore di impronte posizionato sul lato, un tasto dedicato all’AI e la certificazione IP48/49 contro acqua e polvere. Per quanto riguarda le misure i leak indicano 110x149x5,8 mm da aperto e 110x76x12,6 mm da chiuso, con un peso complessivo di 215 grammi. Secondo le stesse indiscrezioni il debutto sarebbe atteso a metà dicembre.

Sul fronte del prezzo le informazioni non coincidono e una cifra ufficiale per l’Italia ancora non esiste. Un rivenditore portoghese ha messo in listino Motorola Razr Flex nelle tinte Coriander e Dark Botanical Garden a 1.510,90 euro per entrambe le versioni da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria. Altre segnalazioni parlano invece di 1.594,90 euro, una cifra che alcune testate italiane collegano però a una configurazione diversa, nel colore Coal Smoke e con 512 GB di spazio di archiviazione. Gira poi un’indicazione intorno ai 1.450 euro al cambio, che posizionerebbe lo smartphone al di sotto di Razr Fold, e in attesa della presentazione ufficiale tutte queste cifre vanno prese con prudenza visto che Motorola non ha ancora annunciato il telefono.

Fonte: TecnoAndroid