Le nuove emoji 3D di Google stanno per uscire dal recinto dei Pixel, ma non tutti gli smartphone Android potranno accoglierle. L’azienda di Mountain View ha appena pubblicato una pagina di supporto con le specifiche minime richieste, e due voci in particolare hanno sorpreso parecchi utenti: servono almeno 6 GB di RAM e soprattutto 10 GB di spazio libero in memoria. Numeri piuttosto alti per un insieme di faccine e simboli da inserire nelle chat.

Il percorso di queste emoji è iniziato qualche mese fa. Google le ha annunciate a maggio e il nuovo design ha debuttato ad agosto su Pixel 11, per poi arrivare anche sui modelli Pixel delle generazioni precedenti. Adesso il passo successivo riguarda il resto dell’ecosistema Android, con una serie di condizioni ben precise da rispettare.

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Dal vettoriale al bitmap, ecco cosa cambia nelle emoji 3D

Il cuore della novità sta nel modo in cui le icone vengono disegnate. Il set Noto 3D abbandona le classiche emoji bidimensionali basate su grafica vettoriale e passa a un font bitmap ad alta risoluzione. Secondo Google il risultato sono disegni più dettagliati, con maggiore texture e profondità per personaggi e oggetti. Un salto visivo evidente rispetto allo stile piatto a cui gli utenti Android erano abituati da anni.

Questa scelta tecnica ha però un rovescio della medaglia, e la stessa Google lo ammette in una sezione di domande frequenti dedicata a chi nota emoji dall’aspetto poco definito. Le vecchie emoji in grafica vettoriale potevano essere ingrandite a piacere senza perdere qualità. Le versioni 3D invece sono immagini già renderizzate e composte da pixel. Quando un’app le scala oppure quando si fa zoom, i pixel si allungano e l’immagine può apparire più morbida o meno nitida del previsto.

I requisiti minimi e come controllarli sul telefono

Ma veniamo alle specifiche vere e proprie. Per ricevere le emoji 3D un dispositivo deve avere installato Android 17 o una versione successiva e deve appartenere a un produttore supportato che riceve aggiornamenti di sistema oppure dei servizi Google Play. A questo si aggiungono almeno 6 GB di RAM, una memoria complessiva di almeno 128 GB e, come già accennato, 10 GB di spazio disponibile.

Proprio perché le ultime due condizioni non sono così scontate, Google ha incluso nella guida anche le istruzioni per verificare la dotazione del proprio telefono. Per controllare la RAM basta aprire l’app Impostazioni e cercare “RAM” oppure “Memoria”, quindi entrare in Sistema, poi in Opzioni sviluppatore e infine in Memoria. Su alcuni modelli il percorso è diverso e passa dalla voce Manutenzione dispositivo. Per lo spazio di archiviazione invece si cerca “Archiviazione” sempre nelle Impostazioni e si controllano sia la capacità totale, che deve essere di almeno 128 GB, sia lo spazio ancora libero, che non deve scendere sotto i 10 GB.

Quanto alla distribuzione, non serve fare nulla di particolare. Un dispositivo compatibile scarica le nuove emoji in automatico quando è connesso a una rete WiFi e si trova in carica. Al momento non esiste un modo per forzare il download manualmente, quindi bisogna semplicemente aspettare che il sistema faccia il suo lavoro.

Samsung e WhatsApp restano fuori

C’è poi una questione di compatibilità che riguarda molti utenti. Google specifica in modo esplicito che i telefoni Samsung utilizzano un font proprietario per le emoji e quindi non riceveranno l’aggiornamento al font 3D, a prescindere dalla potenza dell’hardware.

Lo stesso vale per le app di messaggistica di terze parti come WhatsApp, che si affidano a set di emoji propri invece di usare il font di sistema installato sul dispositivo. In queste applicazioni, anche su uno smartphone che soddisfa tutti i requisiti, le faccine continueranno a mostrare il design scelto dagli sviluppatori dell’app.

Fonte: TecnoAndroid