Da qualche giorno Instagram permette di salvare le canzoni scoperte tra post e storie direttamente su Apple Music, senza dover cercare il titolo a mano in un secondo momento. La novità è arrivata in maniera piuttosto silenziosa, nel corso delle ultime una o due settimane, e consiste nella possibilità di collegare il proprio account del servizio di streaming di Apple al social network. Una volta stabilito questo legame, i brani che catturano l’attenzione durante lo scorrimento del feed possono finire dritti in una playlist dedicata, pronti per essere riascoltati con calma.

Si tratta di un passo che colma una lacuna rimasta aperta a lungo. Fino a poco tempo fa il rapporto tra le due piattaforme era infatti a senso unico. Il social di Meta supportava già la condivisione dei brani di Apple Music nelle storie e nei messaggi diretti, ma non esisteva alcun modo per fare il percorso inverso, cioè portare un pezzo ascoltato su Instagram all’interno della propria libreria musicale. Chi sentiva una canzone interessante sotto un video o in una storia doveva annotarsi il titolo, aprire l’app di streaming e cercarlo manualmente. Ora quel passaggio scompare.

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Come funziona il collegamento tra Instagram e Apple Music

La procedura è semplice e non richiede di scavare tra le impostazioni. Basta toccare il link di una canzone presente in un post oppure in una storia per veder comparire una richiesta di collegamento tra Instagram e Apple Music. Accettando l’invito si associa il proprio account del servizio musicale al profilo social, un’operazione che va eseguita una volta sola. Da quel momento in poi il meccanismo diventa quasi automatico.

Con i due account ormai connessi, è sufficiente toccare il nome di un brano all’interno di un post e premere il pulsante per aggiungere il pezzo ad Apple Music. Il salvataggio avviene in pochi istanti e senza uscire dall’applicazione di Instagram, quindi la navigazione tra contenuti e profili prosegue senza interruzioni. Un dettaglio non da poco per chi passa parecchio tempo sul social e scopre nuova musica proprio lì, magari ascoltando la colonna sonora scelta da un creator o da un amico.

Ma dove finiscono esattamente le canzoni salvate? Tutte vengono raccolte in una playlist chiamata Instagram Songs, che si trova nella sezione Libreria dell’app Musica. In questo modo i pezzi provenienti dal social restano ordinati in un unico spazio, separati dal resto della collezione personale, e risultano facili da ritrovare quando arriva il momento di ascoltarli davvero. Una scelta pratica, che evita di disperdere i brani tra album e altre raccolte già esistenti.

Spotify offriva già una funzione simile

Con questo aggiornamento Apple Music si allinea a quanto già disponibile per il principale concorrente. Spotify, infatti, supportava da tempo il salvataggio dei brani scoperti su Instagram, che in quel caso vengono inseriti nella sezione dei brani preferiti del servizio di streaming svedese. Fino a oggi, dunque, gli abbonati alla piattaforma di Apple si trovavano in una posizione di svantaggio rispetto agli utenti di Spotify, potendo condividere la musica sul social ma non conservarla con un tocco.

Il funzionamento resta comunque leggermente diverso tra i due servizi. Su Spotify i pezzi confluiscono nella raccolta dei brani preferiti, mentre su Apple Music trovano posto in una playlist creata appositamente, la già citata Instagram Songs, collocata all’interno della Libreria dell’app Musica. Chi utilizza il servizio di Apple può quindi tenere distinte le scoperte fatte sul social da tutte le altre canzoni aggiunte nel tempo. Per attivare la funzione serve soltanto toccare il link di un brano su Instagram e confermare il collegamento dell’account quando compare la richiesta.

Fonte: TecnoAndroid