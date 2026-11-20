Il telemarketing potrebbe presto andare incontro a un divieto totale, o comunque a uno stop molto più ampio di quello in vigore oggi. All’esame della decima Commissione della Camera, impegnata in questi giorni sul DDL Concorrenza 2026, sono arrivati cinque emendamenti che puntano a estendere il blocco delle chiamate commerciali anche al settore delle telecomunicazioni oppure, nella versione più radicale, a renderlo valido per qualunque contatto commerciale effettuato per telefono.

Prima di entrare nel merito serve una precisazione importante. Per ora si parla soltanto di proposte parlamentari e nulla garantisce che finiscano davvero nel testo definitivo della legge. Le modifiche presentate in commissione seguono un percorso che può portarle all’approvazione, a una riscrittura oppure a una bocciatura. Il quadro quindi è tutt’altro che chiuso, ma le ipotesi in discussione meritano attenzione perché toccano da vicino il rapporto tra aziende e consumatori.

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La linea dura: stop a tutte le sollecitazioni commerciali

Due dei cinque emendamenti scelgono la soluzione più drastica. L’obiettivo è vietare in modo generale le sollecitazioni commerciali rivolte ai consumatori, sia attraverso le telefonate sia tramite messaggi, senza alcuna distinzione di settore. In pratica non farebbe più differenza se a chiamare sia una compagnia energetica, un operatore telefonico o un’altra impresa, perché il divieto riguarderebbe tutti allo stesso modo.

Il blocco diventerebbe operativo 60 giorni dopo l’entrata in vigore della norma, che però, è bene ribadirlo, in questa fase resta un’eventualità. Se il testo dovesse passare in questa forma, i cittadini potrebbero segnalare ogni chiamata commerciale ricevuta al Garante Privacy e ad AGCOM, indicando il numero da cui è partito il contatto. Nel caso in cui la violazione venisse accertata, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avrebbe il potere di ordinare all’operatore telefonico di sospendere immediatamente le linee assegnate al professionista responsabile. Un meccanismo che andrebbe a colpire in modo diretto i numeri utilizzati per contattare le persone.

La strada più moderata parte da luce e gas

Gli altri tre emendamenti seguono invece un approccio più graduale. L’idea in questo caso è allargare ai servizi di telecomunicazioni lo stesso divieto già previsto a partire dal 19 giugno 2026 per le offerte di luce e gas. Gli operatori di telefonia e connettività, insomma, verrebbero equiparati ai fornitori di energia per quanto riguarda le chiamate promozionali verso i consumatori.

Anche all’interno di questa proposta più morbida non mancano le differenze tra un testo e l’altro. In alcune versioni degli emendamenti resterebbe consentito contattare i propri clienti e perfino quelli di altre società appartenenti allo stesso gruppo, a patto che abbiano dato il consenso commerciale. Si tratterebbe quindi di un divieto con qualche margine di flessibilità, legato sempre all’autorizzazione esplicita da parte della persona contattata.

Del resto la normativa attuale sull’energia elettrica e sul gas prevede già due eccezioni precise. La prima riguarda i casi in cui è lo stesso consumatore a chiedere di essere richiamato. La seconda scatta quando un cliente del medesimo operatore ha espresso un consenso specifico a ricevere proposte commerciali. Se il blocco venisse esteso alle telecomunicazioni sul modello di quello già fissato per le forniture di luce e gas, queste due eccezioni rappresenterebbero il punto di riferimento da cui partire.

Fonte: TecnoAndroid