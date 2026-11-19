Un gruppo di scienziati è riuscito a misurare l’universo alla scala più piccola mai raggiunta, spingendosi in una dimensione così ridotta da meritarsi un nome tutto suo, lo zeptoverso. Il merito va a un evento rarissimo, un’interazione tra particelle che si presenta appena una volta su 10 miliardi e che offre uno sguardo su un mondo minuscolo dove potrebbero nascondersi nuove particelle esotiche.

Detta così sembra quasi un esercizio di fantasia, eppure il senso della scoperta è piuttosto concreto. Per guardare tanto a fondo nella materia serve un’occasione che capita di rado, e in questo caso è arrivata proprio quella. Una probabilità di uno su 10 miliardi significa che il fenomeno osservato somiglia a un ago nel pagliaio, un segnale isolato che emerge in mezzo a un numero enorme di episodi del tutto ordinari. È proprio questa rarità a rendere la misura così preziosa per chi studia i mattoni fondamentali della realtà.

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Che cosa significa esplorare lo zeptoverso

Il nome scelto richiama il prefisso zepto, che si usa per indicare grandezze piccolissime, e serve a rendere l’idea della profondità raggiunta. Non si tratta di un semplice passo avanti rispetto alle osservazioni precedenti ma di un livello di dettaglio che nessuna misurazione aveva mai toccato prima. Lì dentro, in quella porzione infinitesimale dell’universo, lo sguardo dei ricercatori è arrivato grazie all’interazione rara che è stata registrata.

Il fascino dello zeptoverso sta tutto in questa sua natura sfuggente. Si parla di un territorio che per lungo tempo è rimasto fuori dalla portata degli strumenti e che adesso, almeno in parte, comincia a mostrarsi. Ogni volta che la scienza riesce a scendere di un gradino nella scala delle dimensioni il quadro generale si arricchisce, e questa volta il gradino superato è il più basso di sempre.

Le particelle esotiche che potrebbero nascondersi

Il punto che accende davvero l’interesse riguarda ciò che questo mondo minuscolo potrebbe custodire. Secondo gli scienziati è proprio a una scala così ridotta che potrebbero celarsi particelle esotiche mai individuate finora. Il condizionale è d’obbligo, perché per ora si parla di una possibilità e non di una presenza confermata. Però il semplice fatto di essere riusciti ad affacciarsi su quel livello rappresenta già un traguardo notevole.

L’evento da uno su 10 miliardi funziona quindi come una specie di finestra. Non spalanca del tutto la porta su questo universo nascosto ma permette di intravedere quello che c’è dall’altra parte. E in un ambito dove ogni dettaglio può cambiare il modo in cui si interpreta la struttura della materia, anche uno spiraglio così stretto ha un peso considerevole.

La misura ottenuta segna dunque un nuovo record nell’esplorazione dell’infinitamente piccolo. L’interazione tra particelle osservata è tanto rara quanto significativa, perché consente di spingere lo sguardo fino alla scala più minuta mai indagata. Ed è proprio in quel mondo minuscolo, raggiunto grazie a un evento che si verifica una volta su 10 miliardi, che potrebbero trovarsi nuove particelle esotiche ancora sconosciute.

Fonte: TecnoAndroid