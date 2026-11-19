Sono arrivati ufficialmente in Italia OPPO A7 Pro e OPPO A7 Pro Max, due smartphone che puntano gran parte delle loro carte sull’autonomia. Il modello più grande arriva infatti a integrare una batteria da 10.000mAh, una capacità che basta da sola a chiarire il posizionamento della nuova coppia di dispositivi. Entrambi erano già stati annunciati in Cina la scorsa estate, prima la versione Pro Max e solo in un secondo momento quella Pro, e ora approdano anche sul mercato italiano. Si possono già acquistare tramite il sito ufficiale del produttore, con un listino che parte da 499 euro.

La filosofia alla base di questa gamma è piuttosto chiara e non lascia molto spazio ai dubbi. Più che inseguire numeri da primato su ogni fronte, OPPO ha deciso di concentrarsi su un aspetto che molti utenti considerano decisivo nella scelta di un telefono, cioè quanto a lungo riesce a restare acceso lontano da una presa di corrente. Ed è proprio su questo punto che la serie OPPO A7 cerca di distinguersi dal resto dell’offerta.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Le differenze tra la versione italiana e quella cinese

Chi ha seguito il debutto asiatico dei due modelli noterà qualche cambiamento, che però riguarda esclusivamente OPPO A7 Pro. Nel nostro Paese questa variante viene proposta con una batteria da 7.400mAh, quindi un po’ meno capiente rispetto agli 8.000mAh della versione distribuita in Cina. In compenso guadagna parecchio sul fronte dei selfie, perché la fotocamera anteriore sale a 50MP contro gli 8MP del modello cinese.

Si tratta insomma di uno scambio abbastanza evidente, con qualche milliampereora in meno da una parte e un sensore frontale decisamente più risoluto dall’altra. Per OPPO A7 Pro Max invece non sono segnalate modifiche e il dispositivo arriva in Italia con la stessa configurazione già vista in Asia, a partire dall’accumulatore da 10.000mAh che resta il vero protagonista del pacchetto.

OPPO A7 Pro Max tra scheda tecnica e Luce Multicolore Pulsante

Non è soltanto la super batteria a caratterizzare OPPO A7 Pro Max. Sul retro del telefono trova posto la Luce Multicolore Pulsante, un elemento luminoso che cambia colore in base al tipo di notifica ricevuta. In pratica permette di capire a colpo d’occhio che genere di avviso è arrivato, anche senza accendere lo schermo.

Passando alla scheda tecnica, lo smartphone monta un display AMOLED da 6,78″ con bordi di appena 1,65mm, una soluzione che lascia ampio spazio ai contenuti sul pannello frontale. A muovere il tutto c’è il processore Snapdragon 4 Gen 5, affiancato da 6GB di RAM e da 256GB di memoria interna. Non manca la connettività 5G con supporto dual SIM, utile a chi deve gestire due numeri sullo stesso dispositivo.

La batteria da 10.000mAh supporta la ricarica rapida SuperVOOC a 80W, un dettaglio tutt’altro che secondario quando si parla di un accumulatore così capiente, visto che riempirlo con una potenza ridotta richiederebbe tempi decisamente più lunghi. Il comparto fotografico, infine, si compone di una fotocamera anteriore da 50MP e di due sensori sul retro, un principale da 50MP accompagnato da un modulo monocromatico da 2MP.

Entrambi i modelli della nuova serie OPPO A7 sono già in vendita sul sito ufficiale del marchio, con prezzi a partire da 499 euro.

Fonte: TecnoAndroid