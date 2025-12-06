Motorola Edge 70: arriva l’edizione speciale Pantone Color of the Year 2026

In un panorama in cui la velocità di produzione e la pressione costante delle informazioni definiscono il ritmo delle giornate, emerge con forza una ricerca diffusa di linearità e chiarezza. Tale esigenza, sempre più riconosciuta anche nel campo del design industriale, trova un punto di incontro simbolico nel colore PANTONE 11-4201 Cloud Dancer. Il quale è stato definito come Color of the Year 2026. Si tratta di una sfumatura di bianco particolarmente tenue, che porta con sé un immaginario di leggerezza e di distacco dal rumore digitale. A tal proposito, è emblematica la nuova edizione speciale del Motorola edge 70, presentata nel colore Cloud Dancer nell’ambito della collaborazione tra Motorola e Pantone. Il dispositivo, realizzato in partnership anche con Swarovski, si distingue per la presenza di cristalli incastonati nella scocca.

Motorola presenta il suo nuovo Edge 70 in edizione speciale

Il modello in versione Cloud Dancer entra a far parte di The Brilliant Collection. Ovvero la linea che Motorola ha inaugurato all’inizio dell’anno e che si concentra su un’idea di lusso misurato, fondato su materiali ricercati e su un approccio alla progettazione orientato alla raffinatezza. In tale contesto, il dispositivo si presenta come l’esempio più recente dell’evoluzione del brand verso soluzioni che combinano estetica e funzionalità in modo equilibrato.

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Dal punto di vista costruttivo, lo smartphone mantiene le caratteristiche tecniche che lo collocano come il più sottile della sua categoria. Le fotocamere da 50MP, la batteria di nuova generazione e le funzioni sviluppate attraverso moto ai si integrano in un profilo che punta alla continuità d’uso. Ciò senza rinunciare alla discrezione formale. Il display, particolarmente luminoso, è affiancato da un materiale ispirato alla pelle con motivo trapuntato.

Il nuovo Motorola Edge 70 in tale edizione speciale sarà disponibile in Italia da gennaio 2026 al prezzo di 799 euro. Continuerà così il percorso del marchio all’interno delle collaborazioni internazionali che legano colore, artigianalità e innovazione tecnologica per creare un dispositivo che promette di attirare l’attenzione dell’intero settore.