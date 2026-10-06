moto buds 2 a 39,90 euro su Amazon: LHDC e fino a 48 ore

Gli auricolari moto buds 2 nella colorazione Violet Ice scendono a 39,90 euro su Amazon, cioè esattamente la metà dei 79,90 euro richiesti dal listino ufficiale. Si tratta di uno sconto del 50% su un paio di auricolari senza fili di fascia media che, a questa cifra, porta a bordo dotazioni piuttosto rare: driver dinamici da 11mm, supporto all’audio ad alta risoluzione con codec LHDC e un’autonomia che arriva quasi a 48 ore complessive. Il tutto racchiuso in un design leggero e resistente a polvere e spruzzi, con caratteristiche che di solito si incontrano su prodotti ben più costosi.

Come suonano moto buds 2 e quanto durano

Dal punto di vista tecnico moto buds 2 puntano su una configurazione a doppio driver. Il primo è un dinamico da 11mm dedicato ai bassi profondi, il secondo un micro planare da 6mm che gestisce le frequenze alte con maggiore precisione. Il vero asso nella manica per questa fascia di prezzo resta però il codec LHDC, capace di trasmettere l’audio fino a 900kbps con campionamento a 24 bit e 92kHz. Parliamo di uno standard che consente una qualità sonora ad alta risoluzione difficile da trovare sotto i 40 euro. A completare il quadro c’è lo Spatial Audio, pensato per un ascolto immersivo a 360 gradi.

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Anche sul fronte dell’isolamento gli auricolari si difendono bene, grazie a una cancellazione attiva del rumore dinamica che arriva fino a 55dB. Accanto alla ANC trova posto la modalità Trasparenza, utile per restare consapevoli di ciò che succede intorno senza doversi togliere gli auricolari dalle orecchie. Per le telefonate entrano in gioco invece 6 microfoni complessivi con tecnologia ENC, che mantengono la voce chiara anche in ambienti rumorosi o battuti dal vento.

L’autonomia è probabilmente l’aspetto più convincente dell’intero pacchetto. Gli auricolari garantiscono 11 ore di riproduzione continua e con la custodia di ricarica si arriva fino a 48 ore totali. Bastano poi 10 minuti attaccati alla corrente per recuperare 3 ore di musica, una comodità non da poco per chi corre sempre tra lezioni, riunioni e allenamenti.

Non mancano nemmeno le funzioni intelligenti legate all’ecosistema Moto AI, come “Catch me up” e “Remember this”, che si attivano con una semplice pressione prolungata. La connettività è affidata al Bluetooth 6.0, che assicura collegamenti stabili, mentre la Dual Connection permette di agganciare due dispositivi nello stesso momento. Il corpo degli auricolari è certificato IP54 e la custodia è idrorepellente con grado IPX2, così sport e spostamenti di tutti i giorni si affrontano senza troppe preoccupazioni.

I dettagli dell’offerta su moto buds 2 Violet Ice

Il prezzo passa quindi dai 79,90 euro di listino a 39,90 euro su Amazon, con un taglio netto che dimezza il costo d’acquisto e fa risparmiare 40 euro. Una cifra interessante se si considera che il prodotto integra tecnologie audio avanzate come il codec LHDC e la ANC dinamica fino a 55dB, elementi che su diversi modelli concorrenti si pagano decisamente di più.

La promozione riguarda nello specifico la colorazione Pantone Violet Ice, al momento disponibile su Amazon.it con spedizione e garanzia del venditore ufficiale. Trattandosi di un ribasso importante su un prodotto uscito di recente, la disponibilità potrebbe cambiare in fretta. Chi cerca un paio di auricolari completi e versatili per l’uso quotidiano farebbe bene a valutare l’acquisto di moto buds 2 senza lasciar passare troppo tempo.

Fonte: TecnoAndroid