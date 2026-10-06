Apple Music, nuovo logo in minuscolo avvistato in iOS 27.2 beta 3

Apple Music sembra pronto a cambiare volto. Il servizio di streaming musicale di Apple sta introducendo un nuovo logo, avvistato in diversi contesti nelle ultime settimane e adesso comparso anche all’interno di iOS 27.2 beta 3. Non c’è ancora un annuncio ufficiale da parte dell’azienda, però gli indizi cominciano a essere parecchi e puntano tutti nella stessa direzione.

Il cambiamento più evidente riguarda la scrittura. Il nuovo marchio adotta un carattere più marcato e uno stile tutto in minuscolo, che rende l’insieme più deciso rispetto alla grafica utilizzata finora. Si tratta di un ritocco che a prima vista può sembrare piccolo, ma che cambia parecchio la percezione dell’identità visiva del servizio.

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Dalla Apple Music Hall ai Reel su Instagram

La prima apparizione risale al mese scorso, quando Apple ha annunciato l’apertura della Apple Music Hall. In quell’occasione l’azienda di Cupertino ha mostrato un logo mai visto prima, che si può trovare ancora oggi sul sito ufficiale della struttura in due varianti: una chiara collocata nell’intestazione della pagina e una scura posizionata nella parte bassa, a piè di pagina.

All’epoca però non era affatto chiaro se quel marchio sarebbe rimasto confinato all’immagine del locale. Il suo carattere tipografico così deciso si sposava perfettamente con lo stile complessivo della Apple Music Hall, e quindi era lecito pensare a una grafica creata soltanto per quella occasione. Un’ipotesi del tutto ragionevole, almeno fino a poco tempo fa.

Le cose sono cambiate nel giro di qualche settimana. Apple ha infatti iniziato a utilizzare il nuovo logo anche in alcuni Reel su Instagram che con la Apple Music Hall non hanno niente a che vedere. Poi, il 5 ottobre 2026, Aaron Perris ha trovato tracce del restyling proprio dentro iOS 27.2 beta 3. A quel punto l’idea di un marchio pensato solo per la struttura ha perso parecchia forza, visto che la nuova grafica è finita direttamente nel software di Apple.

Un rinnovamento graduale, come già successo con Apple TV

Per il momento il sito ufficiale di Apple Music mostra ancora la vecchia veste grafica. Nessuna sorpresa, a dire il vero. L’esperienza dell’anno scorso ha dimostrato che Apple sa prendersi tutto il tempo necessario quando si tratta di rinnovare un marchio, come accaduto con il passaggio estremamente lento da Apple TV+ ad Apple TV, completato senza alcuna fretta.

Certo, cambiare un nome è un’operazione molto più complessa rispetto all’introduzione di un logo ridisegnato. Eppure è comprensibile che la società scelga un approccio simile anche in questo caso, distribuendo la nuova grafica un pezzo alla volta tra eventi, social e aggiornamenti software invece di stravolgere tutto da un giorno all’altro. Il fatto che il marchio compaia già in una versione beta del sistema operativo lascia pensare che il percorso sia avviato, anche se i tempi del passaggio completo non sono stati comunicati.

Fonte: TecnoAndroid