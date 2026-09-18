Mosaico romano di 1.800 anni: i nomi del gatto e del cane

n gatto di nome Smeraldo e un cane chiamato Oceano: sono loro i protagonisti inattesi di un mosaico romano vecchio di circa 1.800 anni, ritrovato in una villa che apparteneva evidentemente a una famiglia con parecchie disponibilità economiche. Non comparse anonime, non semplici decorazioni: due animali domestici con un nome proprio, scritto e tramandato, messi lì a pavimento perché chiunque entrasse potesse leggerlo. Una scelta che dice molto su come quei proprietari vedevano le loro bestiole.

La cosa curiosa è la compagnia in cui i due si trovano. Nello stesso mosaico ci sono un cavallo alato, un pigmeo e la testa di Medusa. Figure che appartengono all’immaginario mitologico, al repertorio decorativo classico, e che convivono senza troppi problemi con un felino e un quadrupede di casa. Il risultato è un insieme che mescola il fantastico e il quotidiano, l’eco dei racconti antichi e l’affetto domestico più diretto.

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Due nomi che raccontano un’idea di lusso

Chiamare un gatto Smeraldo e un cane Oceano non è esattamente una scelta neutra. Sono nomi che evocano la pietra preziosa e la distesa d’acqua, il valore e la vastità, e restituiscono bene il gusto di una committenza abituata a circondarsi di cose belle. La villa romana in cui il pavimento è stato realizzato apparteneva a proprietari benestanti, e la decisione di dedicare spazio agli animali di casa dentro una composizione decorativa di quel livello è un piccolo indizio in più sul loro tenore di vita. Va detto che nell’antichità gli animali domestici finivano spesso raffigurati, ma quasi sempre in forma generica. Qui invece il nome c’è, esplicito, ed è proprio questo dettaglio a trasformare due figure in due individui precisi. Smeraldo e Oceano non erano il gatto e il cane, erano quel gatto e quel cane, con una storia personale che ovviamente non conosciamo ma che qualcuno ha voluto fissare nella pietra.

Medusa, il cavallo alato e il resto della scena

L’accostamento con la testa di Medusa merita un passaggio a parte. Il volto della Gorgone era un motivo ricorrente nelle decorazioni antiche, e la sua presenza accanto agli animali di famiglia crea un contrasto che oggi colpisce parecchio. Poco distante, nella stessa composizione, il cavallo alato porta dentro un altro pezzo di repertorio mitologico, mentre la figura del pigmeo completa un quadro dove il reale e l’immaginato si sovrappongono senza gerarchie evidenti.

Chi progettava questi pavimenti lavorava su un catalogo di soggetti condiviso, e i committenti sceglievano cosa mettere e cosa lasciare fuori. Il fatto che in quell’elenco abbiano trovato posto anche Smeraldo e Oceano significa che i due contavano abbastanza da meritare un trattamento simile a quello riservato alle creature della mitologia. Resta una fotografia inusuale della vita in una casa romana di alto livello, dove la cura per l’apparato decorativo si intreccia con qualcosa di molto più semplice e riconoscibile: l’attaccamento verso gli animali che condividevano gli spazi domestici. Diciotto secoli dopo, i loro nomi sono ancora lì, tessera dopo tessera, sullo stesso pavimento che calpestavano ogni giorno.

Fonte: TecnoAndroid