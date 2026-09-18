Google CC: l’agente IA per famiglie che gestisce mail e agenda

Google ha presentato CC, un agente di intelligenza artificiale sperimentale pensato per le famiglie, capace di mettere ordine tra mail, calendari e documenti condivisi da più persone sotto lo stesso tetto. Il progetto nasce dentro Google Labs e punta su quello che resta il vero vantaggio competitivo di Mountain View rispetto ai rivali: la quantità enorme di dati personali già custoditi nell’ecosistema. I modelli Gemini, per quanto non sempre in testa nei confronti tecnici, partono con un contesto che gli altri non hanno.

La sigla non è nuova. Una prima versione di CC era stata annunciata nel 2025 e si era poi trasformata in Daily Brief, la funzione che passa al setaccio i dati dell’account Google per proporre ogni giorno attività e suggerimenti. L’obiettivo di questa nuova incarnazione è simile, ma cambia la scala: non più un assistente per una singola persona, bensì una risorsa condivisa da un massimo di sei utenti.

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Google CC: un account tutto suo, e accesso solo a quello che viene condiviso

La scelta tecnica più curiosa è che CC possiede un proprio account Google. Ogni membro della famiglia decide quindi se e quanto interagire con l’agente. Le mail, per esempio, restano invisibili all’assistente a meno che non vengano condivise in modo esplicito. Si possono designare alcuni indirizzi come sempre accessibili, tipicamente quelli della segreteria scolastica che sfornano comunicazioni e scadenze, oppure inoltrare singoli contenuti via posta elettronica o tramite Google Chat.

C’è anche la possibilità di collegare una cartella condivisa su Google Drive, una specie di cassetto dove depositare inviti, documenti, moduli e qualsiasi altro materiale che serva all’agente per lavorare. Da lì CC pesca le informazioni utili e le rimette in circolo.

La funzione principale ricorda molto Daily Brief. Ogni mattina tutti gli utenti registrati ricevono una mail condivisa chiamata Your Day Ahead, che raccoglie gli appuntamenti della giornata e aggiorna sullo stato delle attività aperte. L’agente può inserire voci nei calendari condivisi, ricordare le cose importanti e creare documenti su indicazione, accessibili poi a tutto il gruppo.

Moduli compilati, memoria che cresce e qualche punto interrogativo

Più il nucleo familiare usa CC, più l’agente costruisce una memoria delle abitudini e delle preferenze di ciascuno. L’idea di fondo è scaricare sull’intelligenza artificiale le incombenze noiose, dalla gestione dell’agenda alla compilazione delle autorizzazioni scolastiche che arrivano per mail. In pratica CC può riempire quasi interamente un PDF senza che nessuno glielo chieda, fermandosi a chiedere conferma solo sui dettagli che non conosce. Un paletto importante: niente viene inviato a indirizzi esterni al gruppo senza un’approvazione esplicita.

Sul piano infrastrutturale, Google spiega che ogni istanza di CC gira su un’istanza cloud isolata, alimentata da Antigravity e dai modelli Gemini più recenti. Al momento significa Gemini 3.8 Flash. Vale la pena notare che un nuovo modello Pro non si vede dall’inizio di quest’anno, nonostante le promesse fatte alla conferenza I/O. Resta difficile capire quanto bene CC riuscirà a incrociare i dati di una famiglia e a trasformarli in azioni davvero utili senza consumare una montagna di token, anche perché l’esperimento non è legato agli abbonamenti a pagamento dell’azienda.

Chi vuole provarlo può iscriversi alla lista d’attesa. Chi già utilizzava la versione precedente di CC, quella poi diventata Daily Brief, verrà spostato sulla nuova esperienza nei prossimi giorni. Un vincolo c’è: l’agente funziona soltamente con account Gmail personali e solo per i maggiorenni. Tradotto, si tratta di uno strumento per genitori che devono tenere insieme una casa piena di impegni, non di un assistente con cui i bambini possano dialogare direttamente. Quest’ultima strada porterebbe con sé un carico di questioni legali che difficilmente Google vorrebbe affrontare per un esperimento nato dentro Labs.

Fonte: TecnoAndroid