Monitor Lenovo LOQ 27 a 119 euro: 200 Hz al minimo storico

Chi cerca un pannello da gaming senza svuotare il portafoglio farà bene a dare un’occhiata al monitor Lenovo LOQ 27, oggi proposto su Amazon a 119 euro grazie a uno sconto del 20% che lo porta al suo minimo storico. Si parla di un 27 pollici pensato per il gioco ma abbastanza versatile da cavarsela anche con streaming e lavoro sui contenuti, e a questa cifra il rapporto tra quello che offre e quello che costa diventa piuttosto interessante.

Il cuore della proposta è un display IPS con risoluzione FHD da 1920 x 1080 pixel, formato 16:9, quindi lo standard classico per chi non vuole complicarsi la vita con scalature strane o con schede video costrette a sudare più del necessario. Le cornici NearEdgeless su tre lati aiutano a guadagnare superficie utile, il che significa una visione più pulita quando si guarda un film o si segue una diretta.

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Perché i 200 Hz fanno la differenza

Il numero che salta all’occhio è la frequenza di aggiornamento di 200 Hz, accompagnata da un tempo di risposta di 0,5 ms MPRT. Detto in modo semplice, l’immagine viene ridisegnata molto più spesso rispetto a un monitor tradizionale e i pixel cambiano stato in fretta. Il risultato pratico si nota soprattutto nelle scene rapide, quando la telecamera ruota di colpo o quando un avversario attraversa lo schermo in una frazione di secondo. In quei momenti un pannello lento tende a lasciare quelle scie fastidiose dietro gli oggetti in movimento.

Proprio su questo fronte il Lenovo LOQ 27 punta a ridurre ghosting, stuttering e distorsioni, ovvero i tre difetti che rovinano di più la sensazione di fluidità. Non è solo una questione di competitività negli sparatutto, per quanto lì il vantaggio si senta eccome. Anche muovendo semplicemente il mouse sul desktop o scorrendo una pagina web la differenza è percepibile, e chi passa da un 60 Hz a un pannello come questo di solido difficilmente torna indietro.

Connettività e sincronizzazione, il pacchetto è completo

Sul lato ingressi il monitor mette a disposizione due porte HDMI 2.1 in versione TMDS e una DisplayPort 1.4 per il segnale video. Tradotto, c’è spazio per tenere collegati contemporaneamente un computer e una console, oppure due sorgenti diverse senza dover ogni volta smontare mezza scrivania per cambiare cavo. Una comodità banale sulla carta, ma che nell’uso quotidiano cambia il modo in cui si organizza la postazione.

A chiudere il quadro delle funzioni dedicate al gioco arrivano AMD FreeSync Premium e VESA Adaptive Sync, due tecnologie che allineano il ritmo del monitor a quello della scheda grafica. Quando il frame rate oscilla, e oscilla praticamente sempre nei giochi moderni, questa sincronizzazione evita il tearing, quell’effetto in cui l’immagine sembra tagliata in due orizzontalmente. È il genere di dettaglio che raramente finisce sulla scatola in primo piano, eppure incide molto sulla qualità dell’esperienza.

Messo tutto assieme, il monitor Lenovo LOQ 27 si colloca in quella fascia dove di solito si trovano pannelli a 75 Hz o al massimo 100 Hz, e riuscire a portare a casa 200 Hz con IPS a 119 euro è una situazione che non capita spesso. Lo sconto del 20% è attivo su Amazon e riguarda il prezzo più basso mai registrato per questo modello, un dato che di per sé dice parecchio su quanto convenga muoversi senza rimandare troppo.