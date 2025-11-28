Monitor da ufficio a 89 euro: offerta AliExpress da non perdere

Nel periodo dell’anno in cui a tutti gli effetti fioccano gli sconti, AliExpress si contraddistingue per la sua capacità di mettere a disposizione del pubblico una campagna promozionale ricca di occasioni tra cui poter effettivamente scegliere, e la possibilità comunque di avere libero accesso ai migliori prodotti in commercio. Tra questi spicca sicuramente il monitor da ufficio di KTC, modello H24B9, un dispositivo da 23,8 pollici che riesce a distinguersi dalla massa con specifiche e funzionalità di ottimo livello.

La prima cosa che notiamo è una risoluzione che, nonostante si tratti a tutti gli effetti di un dispositivo economico, raggiunge i 1920 x 1080 pixel, con colori sufficientemente precisi (copertura del 99% della gamma sRGB), rapporto 4000:1 di contrasto e profondità colore di 16,7 milioni. La luminosità massima, di 300 cd/m2 è più che sufficiente per l’utilizzo nella maggior parte degli ambienti, con regolazione manuale e forte riduzione dell’emissione della luce blu.

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In termini di connettività, nella parte posteriore possiamo trovare quella che potremmo definire una dotazione standard, difatti sono presenti una porta VGA e una porta HDMI 1.4, oltre al solito ingresso CC per la fornitura dell’energia elettrica necessaria atta al funzionamento del prodotto. Ciò che contraddistingue il prodotto nella sua fascia di appartenenza, è sicuramente la possibilità di affidarsi a un refresh rate a 100Hz, in modo da raggiungere una maggiore fluidità in fase di utilizzo.

Monitor da ufficio in promozione a 89 euro

Arrivati a questo punto è il momento esatto per parlare di prezzo finale di vendita, ebbene come avete letto nel titolo, il prodotto in questione può essere acquistato con un investimento finale di 89,98 euro, partendo da un listino iniziale di 112,48 euro. L’ordine è da completare esattamente a questo link.

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La spedizione avviene direttamente dalla Germania, con la ricezione della merce garantita entro qualche giorno dall’ordine, senza dazi doganali o vincoli particolari.