Monitor AOC QD OLED da 240 Hz al minimo storico su Amazon

Chi cerca un monitor da gaming con pannello di qualità senza spendere una fortuna trova oggi su Amazon una promozione degna di nota. Il modello firmato AOC da 27 pollici scende infatti a 359,00 euro grazie a uno sconto del 18%, toccando così il suo minimo storico. Il prezzo vale anche per l’acquisto con pagamento rateale, una possibilità comoda per chi preferisce distribuire la spesa nel tempo invece di affrontarla tutta in una volta.

Si tratta di un prodotto pensato per chi gioca spesso e pretende immagini dettagliate, unite a una fluidità che si nota fin dai primi minuti di utilizzo. Il cuore dell’offerta è il pannello QD OLED, una tecnologia che in questa fascia di prezzo non capita di incontrare tutti i giorni.

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Pannello QD OLED e risoluzione QHD per immagini nitide

Il display da 27 pollici abbina la risoluzione QHD di 2560 x 1440 pixel a una resa visiva di alto livello. Il pannello garantisce un contrasto profondo e colori intensi, due aspetti che fanno la differenza soprattutto nei titoli più curati dal punto di vista grafico, dove ogni dettaglio conta per apprezzare il lavoro degli sviluppatori.

C’è poi un elemento che spesso passa inosservato ma che incide parecchio sull’esperienza quotidiana. La superficie opaca dello schermo contribuisce infatti a rendere la visione più confortevole, un vantaggio concreto per chi trascorre molte ore davanti al monitor tra una partita e l’altra.

La combinazione tra diagonale e risoluzione rappresenta un equilibrio piuttosto riuscito. Su un monitor AOC di queste dimensioni la definizione QHD restituisce immagini pulite senza mettere troppo sotto sforzo il computer, cosa che invece accade con risoluzioni più spinte.

240 Hz e tempo di risposta ridottissimo per il gioco competitivo

Il vero punto di forza di questo monitor da gaming è la frequenza di aggiornamento di 240 Hz. Un valore del genere serve a rendere le immagini ancora più fluide durante le sessioni di gioco e permette di sfruttare davvero il potenziale delle schede grafiche di fascia alta, che altrimenti rischierebbero di restare in parte inespresse.

A completare il quadro ci pensa un tempo di risposta GtG di appena 0,03 ms, accompagnato da un basso input lag. È una dotazione costruita su misura per i giochi più rapidi, dagli sparatutto in prima persona ai titoli di corse, dove anche una frazione di secondo può cambiare l’esito di una sfida.

Non mancano le preimpostazioni dedicate a diversi generi. Il monitor propone profili specifici per FPS, corse e strategia in tempo reale, così da poter selezionare in pochi istanti la configurazione più adatta al gioco del momento. Chi ha esigenze particolari può comunque salvare le proprie impostazioni personalizzate e richiamarle quando serve.

Sul fronte delle funzioni aggiuntive troviamo il supporto all’HDR e la sincronizzazione adattiva, utile per evitare fastidiosi problemi di visualizzazione quando la frequenza dei fotogrammi oscilla. A tutela degli occhi sono presenti anche il filtro per la luce blu e la tecnologia Flicker Free, pensata per eliminare lo sfarfallio dello schermo.

Fonte: TecnoAndroid