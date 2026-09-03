Missili ipersonici cinesi, la nuova minaccia ai cieli occidentali

I missili ipersonici cinesi potrebbero aver cambiato le regole di un gioco che finora sembrava abbastanza prevedibile, quello della superiorità aerea, perché secondo indiscrezioni raccolte in ambito internazionale Pechino avrebbe messo a punto veicoli plananti ipersonici in grado di impiegare armi aria aria contro bersagli in volo a migliaia di chilometri di distanza. Detta così sembra una notizia tecnica per addetti ai lavori, in realtà tocca uno dei punti più delicati di qualunque operazione militare moderna. Il ragionamento è semplice: chi controlla il cielo non lo fa soltanto con i caccia.

Dietro ogni formazione operativa, infatti, si muove un piccolo ecosistema di velivoli che raramente finisce sulle prime pagine. Ci sono le aerocisterne, che allungano il raggio d’azione dei caccia e permettono missioni altrimenti impossibili. Ci sono gli aerei radar, occhi che scrutano lo spazio aereo molto oltre l’orizzonte visibile dai singoli piloti. E ci sono le piattaforme di comando e controllo, vere e proprie centrali volanti che coordinano decine di assetti contemporaneamente. Tutti mezzi grandi, lenti, poco manovrabili, che per definizione restano lontani dalla linea del fuoco.

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Perché la distanza non basta più

Il punto è proprio questo. Finora quei velivoli potevano contare su una specie di bolla di sicurezza, una distanza sufficiente a tenerli fuori dalla portata delle minacce convenzionali. Un’aerocisterna che opera a centinaia di chilometri dall’area di combattimento è stata storicamente considerata un bersaglio difficile da raggiungere, semplicemente perché nessun missile aria aria tradizionale arriva così lontano. La comparsa di veicoli plananti ipersonici capaci di trasportare e lanciare armi contro bersagli aerei restringe però quella bolla in modo significativo.

Un veicolo planante ipersonico viaggia a velocità estreme e segue traiettorie che rendono l’intercettazione complicata, perché non si comporta come un missile balistico classico né come un aereo. Se a questa piattaforma viene aggiunta la capacità di ingaggiare bersagli in volo, il risultato è un’arma che può teoricamente colpire proprio quegli assetti di supporto considerati intoccabili. Non i caccia in prima linea, quindi, ma tutto ciò che li rende efficaci. Togliere il rifornimento in volo o l’occhio radar a una formazione significa ridurne drasticamente la capacità operativa senza nemmeno affrontarla direttamente.

Quanto c’è di confermato in questa capacità

Qui serve prudenza. Pechino non ha annunciato pubblicamente nulla del genere e con ogni probabilità non lo farà mai, per ragioni piuttosto ovvie. Le informazioni circolate finora arrivano da ricostruzioni giornalistiche e non da comunicazioni ufficiali, il che lascia aperto un margine di incertezza non trascurabile sull’effettivo livello di maturità del sistema. Una cosa è avere un prototipo funzionante in fase di test, un’altra è disporre di una capacità pienamente operativa, integrata nella catena di comando e disponibile in numeri utili.

La differenza non è accademica. Nel settore della difesa capita spesso che tecnologie annunciate come rivoluzionarie richiedano anni prima di diventare realmente impiegabili, e capita altrettanto spesso che programmi tenuti riservati emergano solo quando sono già in servizio da tempo. Nel caso della Cina e dei suoi programmi ipersonici, la mancanza di trasparenza rende ogni valutazione un esercizio di stima più che di certezza.

Quello che si può dire con ragionevole sicurezza è che la direzione dello sviluppo tecnologico punta verso una progressiva erosione degli spazi sicuri. Le armi aria aria a lunghissimo raggio, montate su piattaforme veloci e difficili da abbattere, spostano il baricentro della pianificazione militare. Chi progetta operazioni aeree deve iniziare a considerare che anche i mezzi tenuti volutamente lontani dal contatto possano finire nel mirino, con tutto ciò che ne consegue in termini di scorte, dispersione delle forze e ridondanza dei sistemi di supporto.