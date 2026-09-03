Hong Kong, un gatto gigante di 8 metri invade l’aeroporto

All’aeroporto di Hong Kong c’è un gatto gigante arancione che sembra essersi addormentato in mezzo alla terminal, e non è una trovata digitale né una di quelle immagini che girano online senza contesto. L’installazione esiste davvero, si chiama ufficialmente A Moment to Purr e i passeggeri ci si imbattono fisicamente mentre attraversano gli spazi comuni. Un dettaglio che, in un settore abituato a misurarsi con numeri di traffico e nuove piste, suona quantomeno fuori dagli schemi.

Di solito i grandi scali si valutano con parametri piuttosto prevedibili: volume di passeggeri, numero di terminal, connessioni intercontinentali. Hartsfield Jackson di Atlanta domina la classifica per quantità di viaggiatori, mentre altri come Changi o Dubai hanno spinto sull’esperienza a terra, trasformando l’attesa in qualcosa di diverso dal fissare un tabellone. Perfino l’ampliamento dell’aeroporto di Lima è stato costruito attorno a un progetto battezzato “Città Aeroporto”. Hong Kong ha seguito la stessa logica, però con un esito parecchio meno scontato.

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Hong Kong: otto metri di gatto, con orecchie e coda che si muovono

Le proporzioni spiegano da sole perché sia difficile ignorarlo. L’attrazione misura circa otto metri di lunghezza, sette di larghezza e 3,5 di altezza, dimensioni che la collocano ben oltre la categoria dell’elemento decorativo. Il progetto prende come riferimento l’idea di un animale domestico virtuale, ma la traduce in una scala fisica che occupa spazio vero dentro l’aerostazione. E non resta immobile: orecchie e coda si muovono, dando l’impressione di un gatto assopito ma non del tutto.

La parte interattiva ha una meccanica semplice. Accanto all’installazione c’è uno schermo dal quale si scelgono le azioni da compiere, dal dargli da mangiare all’accarezzarlo, fino al giocarci insieme. Il gatto reagisce in tempo reale agli input, il che lo avvicina più al concetto di mascotte digitale che a quello di scultura. Sui social circolano centinaia di scatti di viaggiatori che si sono fatti fotografare accanto all’installazione, ricevendo sul posto un ricordo personalizzato.

Doveva restare un mese, poi ha cambiato terminal

La storia ha un risvolto curioso, perché il felino non era nato per restare. L’Aeroporto Internazionale di Hong Kong lo ha inaugurato il 3 aprile 2026 all’interno della programmazione pasquale, con una permanenza annunciata fino al 2 maggio. All’epoca si trovava nella hall degli arrivi A del Terminal 1 e tutto lasciava pensare all’ennesima installazione stagionale, pensata per coprire poche settimane di calendario e poi sparire senza troppi rimpianti.

Alla scadenza, però, A Moment to Purr non è stato smontato. La documentazione ufficiale dello scalo continua a includerlo tra le proposte di intrattenimento disponibili, con una differenza sostanziale: non si trova più nel Terminal 1, ma al livello arrivi L5 del Terminal 2, in area non soggetta a controlli e con accesso indicato 24 ore su 24. Tradotto, l’attrazione è sopravvissuta al periodo previsto e ha trovato una seconda collocazione stabile dentro il perimetro aeroportuale.

La scelta di lasciarlo in zona libera ha una conseguenza pratica non da poco. Chi arriva, chi accompagna qualcuno o chi semplicemente passa dal Terminal 2 può vederlo senza avere una carta d’imbarco, il che allarga parecchio il bacino di persone che ci si trova davanti. Non è un servizio riservato ai passeggeri in transito, insomma, ma qualcosa di accessibile a chiunque metta piede in quell’area.

Le strade per rendere uno scalo qualcosa di più di un punto di partenza o di arrivo sono molte, dai giardini interni alle cascate artificiali fino ai centri commerciali travestiti da terminal. Hong Kong ne ha aggiunta una decisamente meno prevedibile, concedendo a un gatto gigante interattivo uno spazio permanente all’interno dell’esperienza di viaggio, con orecchie che si muovono e una coda che risponde a chi decide di fermarsi qualche minuto davanti allo schermo.