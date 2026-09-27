Metaphor: ReFantazio su Switch 2, nuovo trailer per Gallica

Con l’arrivo su Nintendo Switch 2 fissato per il prossimo 12 novembre, Metaphor: ReFantazio si presenta al pubblico della console ibrida con un nuovo trailer tutto dedicato a Gallica, la fatina che fa da compagna di viaggio al protagonista e che, tra battute e commenti, finisce per diventare una delle presenze più riconoscibili dell’intera avventura. Il video punta proprio su di lei. Non tanto sulle sue capacità in combattimento, quanto sul carattere: il modo in cui reagisce agli imprevisti, le sue osservazioni durante i momenti chiave della campagna, quella vivacità che serve anche a smorzare la tensione di una storia che di leggero ha davvero poco. Le sequenze mostrano comunque anche il suo contributo concreto ad alcune battaglie, perché Gallica non è soltanto una voce fuori campo simpatica ma un elemento che pesa sul successo di certi scontri.

Un cast ricco, dove Gallica è solo l’inizio

La fatina resta una delle tante figure degne di nota di un gioco che, va detto, di personaggi memorabili ne ha costruiti diversi. Lo scenario immaginato dal team è suggestivo, la narrazione appassionante, e il risultato è già stato apprezzato da un pubblico enorme su PC, PlayStation e Xbox. Chi arriva ora su Nintendo Switch 2 si trova davanti un titolo già rodato, non un esperimento in cerca di identità.

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Che dietro ci sia la squadra responsabile di Persona si capisce quasi subito. Basta qualche minuto per riconoscere le scelte artistiche e stilistiche, quel gusto per le interfacce grafiche spinte e per le palette cromatiche molto marcate, ma anche buona parte delle meccaniche che regolano il gameplay. Non è una copia travestita da fantasy, però la parentela è evidente e nemmeno nascosta.

I numeri e la formula di gioco

Sul piano commerciale il lavoro diretto da Katsura Hashino ha raccolto 2,46 milioni di copie vendute finora, cifra accompagnata da voti altissimi da parte della stampa internazionale. Un doppio riconoscimento, quello del mercato e quello della critica, che ha consolidato la reputazione del progetto ben prima dell’approdo sulla nuova console Nintendo.

Nel corso della partita si esplora un mondo ampio e affascinante, alternando i combattimenti ai momenti di confronto fra i vari personaggi, in una struttura che riprende alcuni degli elementi tipici della formula Persona: la gestione del tempo, i legami da coltivare, le conversazioni che influenzano il gruppo. Il ritmo è quello classico del GDR giapponese di ampio respiro, con le giornate scandite fra attività diverse.

Gli scontri, invece, seguono una logica ibrida. C’è un mix di azioni in tempo reale e a turni, con la possibilità di schierare un gruppo di eroi e personalizzarli attraverso un set di poteri che permette di definire le abilità di ciascun combattente. Il sistema lascia spazio alla sperimentazione, perché la stessa squadra può essere costruita in modi molto diversi a seconda di come si distribuiscono i ruoli. L’uscita su Switch 2 rappresenta quindi l’ultimo tassello di una diffusione che ha già toccato tutte le altre piattaforme principali. Il trailer su Gallica serve soprattutto a questo, a presentare il tono e i volti di Metaphor: ReFantazio a chi non lo ha ancora incrociato, magari perché finora è rimasto fedele alle console della casa di Kyoto.

Il debutto è fissato per il 12 novembre.

Fonte: TecnoAndroid