Meta Muse Charm: il portachiavi con AI in stile Tamagotchi

Un portachiavi che parla, ascolta e ospita un assistente artificiale: Meta Muse Charm è la trovata più curiosa uscita dalla valanga di annunci firmati dall’azienda di Menlo Park, che nelle ultime ore ha messo sul tavolo occhiali smart, visori per la realtà virtuale e, appunto, questo piccolo oggetto che sembra arrivare direttamente dagli anni Novanta. Solo che al posto della creatura digitale da accudire c’è Muse, l’agente AI di casa Meta.

Il paragone con il Tamagotchi viene fuori da solo, ed è probabile che sia stato voluto. Forma compatta, schermo minuscolo, qualcosa che vive attaccato alle chiavi o allo zaino e che chiede attenzione. Ma la logica dietro al progetto è diversa e molto più pragmatica: avere un assistente pronto all’uso senza dover tirare fuori lo smartphone ogni volta che serve una risposta veloce.

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Come è fatto Muse Charm

Le dimensioni raccontano già parecchio. Il dispositivo occupa più o meno lo spazio della custodia di un paio di auricolari, quindi sta in una mano senza problemi e si dimentica facilmente in tasca. Sulla superficie trova posto uno schermo da circa 5 centimetri, sul quale compare un avatar personalizzabile: è l’interfaccia visiva dell’assistente, la faccia che si anima quando arriva una richiesta.

Per attivare la conversazione non servono comandi vocali di risveglio o gesti complicati. Basta toccare il sensore di impronte digitali posizionato sul bordo e Muse entra in ascolto. Una scelta interessante, perché unisce in un solo gesto l’accensione del microfono e il riconoscimento di chi sta parlando, senza passaggi intermedi. Il dispositivo è stato mostrato da Mark Zuckerberg sul palco del Connect 2026, l’appuntamento in cui l’azienda ha concentrato la presentazione delle sue novità hardware. E in mezzo a occhiali e visori, che restano i pilastri della strategia, Muse Charm è l’oggetto che ha catturato più attenzione proprio per la sua natura fuori schema.

Una strada già battuta, con esiti non brillanti

Qui arriva la parte delicata. L’idea di un dispositivo dedicato esclusivamente a un assistente AI, pensato per vivere accanto al telefono senza sostituirlo, non è una novità assoluta. Altre aziende ci hanno provato prima, investendo su gadget indossabili o da tasca costruiti attorno all’intelligenza artificiale, e i risultati sono stati piuttosto deludenti. Prodotti annunciati con grande entusiasmo e poi scomparsi dai radar, o comunque incapaci di convincere il pubblico che valesse la pena portarsi dietro un oggetto in più.

La domanda, quindi, è se Meta abbia trovato la chiave che agli altri è sfuggita. Sulla carta qualche vantaggio c’è: l’azienda ha un ecosistema enorme alle spalle, un agente AI già sviluppato e una presenza consolidata nel settore degli accessori indossabili grazie agli occhiali smart. Il formato da portachiavi, poi, abbassa la soglia psicologica rispetto a qualcosa da indossare o appuntare sui vestiti, perché non chiede di cambiare abitudini né di esporsi troppo.

Perché il formato conta più della tecnologia

Il punto centrale di Muse Charm non è tanto la potenza dell’assistente quanto la sua accessibilità immediata. Estrarre lo smartphone, sbloccarlo, aprire l’app giusta e poi formulare la domanda: sono quattro passaggi che sembrano nulla, ma nel corso di una giornata diventano un attrito reale. Ridurre tutto a un tocco sul bordo di un oggetto già in mano cambia il modo in cui si usa un assistente digitale.

L’avatar sullo schermo aggiunge quel tocco di personalità che trasforma un accessorio tecnico in qualcosa di più familiare, esattamente come facevano i giocattoli digitali di trent’anni fa. Meta ha scelto di puntare su questo registro, e il sensore di impronte sul bordo resta il gesto che apre tutto.

Fonte: TecnoAndroid