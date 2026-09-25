Apple TV: Snoopy e Charlie Brown gratis nei weekend di festa

Le festività su Apple TV cominciano con largo anticipo, perché la piattaforma ha già messo in fila due special inediti, un film per famiglie con Chris Pratt e una serie di fine settimana in cui alcuni classici dei Peanuts saranno visibili gratuitamente da chiunque, abbonati e non. Un calendario che copre praticamente tutto l’autunno e arriva fino a metà dicembre, con nomi che per molti fanno parte dell’arredamento sentimentale delle feste.

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 13 novembre, quando debutta Snoopy Presents: 12 Days of Snoopy. A seguire, venerdì 4 dicembre, arriva Fraggle Rock: A Holiday Gift. Due titoli che si aggiungono al catalogo già piuttosto corposo che Apple ha costruito negli anni attorno a queste due proprietà, entrambe diventate una sorta di marchio di fabbrica della piattaforma quando si parla di contenuti per famiglie.

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Apple TV: Snoopy e i Fraggle tornano con due special inediti

La strategia è abbastanza leggibile. I Peanuts e i Fraggle sono franchise che funzionano trasversalmente, piacciono ai bambini e riportano i genitori indietro di qualche decennio, il che li rende perfetti per il periodo in cui il divano di casa si riempie di gente di età diversa. Apple li ha portati in esclusiva sul proprio servizio e continua ad alimentarli con produzioni originali a cadenza regolare, senza limitarsi a tenere in catalogo il materiale storico.

Accanto agli special festivi c’è anche Way of the Warrior Kid, in arrivo mercoledì 25 novembre. Non è un film natalizio, ma rientra in quella consuetudine ormai consolidata di presentare un titolo per famiglie a ridosso del Ringraziamento. Nel cast ci sono Chris Pratt e Linda Cardellini, mentre il protagonista è Jude Hill, che interpreta Marc, un ragazzino per cui le scuole medie si sono trasformate in un incubo fatto di bulli, voti mediocri e difficoltà a fare amicizia. Le cose cambiano quando lo zio Jake, un Navy SEAL decorato, arriva a passare l’estate con lui e con la madre Sarah per rimettersi in sesto dopo un infortunio. Jake mette in piedi un programma che chiama Operation Warrior Kid, ispirato al suo addestramento militare, ma invece di insegnare al nipote a combattere gli mostra cosa sia davvero il coraggio, facendo i conti nel frattempo con i propri fantasmi.

I fine settimana gratuiti con Charlie Brown

La parte forse più interessante per chi non ha un abbonamento riguarda i tre weekend in cui alcuni special dei Peanuts saranno accessibili a tutti senza pagare nulla. Si parte con It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown, disponibile dal 17 al 18 ottobre. Poi tocca a A Charlie Brown Thanksgiving, dal 14 al 15 novembre. Infine A Charlie Brown Christmas, dal 12 al 13 dicembre.

Gli abbonati, va detto, possono vedere questi titoli in qualunque momento dell’anno, senza vincoli di calendario. Le date servono a chi resta fuori dal perimetro dell’abbonamento e vuole recuperare i classici nel momento in cui ha senso guardarli. È una formula che Apple ripropone ormai da tempo e che funziona anche come vetrina promozionale per il servizio.

Nel catalogo festivo della piattaforma ci sono poi altri titoli che nel periodo natalizio tornano regolarmente in circolo, come la commedia musicale Spirited con Ryan Reynolds e Will Ferrell, oppure Hannah Waddingham: Home for Christmas, che strizza l’occhio al pubblico affezionato a Ted Lasso.

Sul fronte dei costi, Apple TV viene proposto a circa 14,99 euro al mese, con la possibilità di ottenerlo a una cifra più bassa inserendolo nel pacchetto Apple One, che accorpa più servizi dell’azienda in un unico abbonamento.

Fonte: TecnoAndroid