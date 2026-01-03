Meta ha annunciato l’acquisto della startup AI Manus

In pochi mesi, Manus è passata dall’essere una startup quasi sconosciuta ad essere al centro del dibattito sul settore AI. Con sede a Singapore, la giovane società di intelligenza artificiale ha attirato l’attenzione di investitori e analisti. Ciò soprattutto per la rapidità con cui ha dimostrato di poter generare ricavi concreti. Un elemento raro tra le realtà AI emergenti. A tal proposito, Mark Zuckerberg ha guidato una recente acquisizione. Tale evento rafforza la strategia di Meta di puntare su soluzioni autonome integrate nelle sue piattaforme principali, da Facebook a Instagram e WhatsApp.

Manus acquisita da Meta: ecco i dettagli

Dopo un finanziamento seed di 10 milioni con partecipazione di Tencent, ZhenFund e HSG, ad aprile la società ha chiuso un round da 75 milioni guidato da Benchmark. Raggiungendo una valutazione di 500 milioni post-money. I numeri dei primi mesi non sono da meno: milioni di utenti e oltre 100 milioni di dollari di ricavi ricorrenti annui, un traguardo che colloca Manus tra le startup AI più performanti al mondo.

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L’acquisizione da parte di Meta, riportata dal Wall Street Journal, non solo riflette il valore tecnologico della società, ma risponde anche a una logica di mercato. Ovvero investire in un prodotto già monetizzabile riduce i rischi rispetto ad altre operazioni nel settore AI, dove i costi infrastrutturali sono enormi e i ritorni incerti. Gli agenti AI di Manus verranno integrati nelle app Meta, con l’obiettivo di migliorare l’autonomia dei servizi e l’esperienza utente.

Non mancano le implicazioni geopolitiche. I fondatori di Manus sono di origine cinese e avevano inizialmente fondato Butterfly Effect a Pechino prima di spostarsi a Singapore. La mossa ha sollevato interrogativi negli Stati Uniti, soprattutto tra i legislatori preoccupati per la competizione tecnologica con la Cina. Meta ha assicurato che, dopo l’acquisizione, Manus interromperà ogni collegamento con investitori cinesi e uscirà dal mercato cinese. Con tale operazione, l’azienda di Zuckerberg dimostra che il futuro dell’AI non è solo questione di ricerca e sviluppo. Ma di capacità di trasformare tecnologia avanzata in prodotti redditizi.