Threads supera i 400 milioni di utenti attivi mensili

A quasi due anni dalla sua introduzione, Threads, il social testuale di Meta, ha raggiunto quota 400 milioni di utenti attivi mensili. L’annuncio è arrivato da Adam Mosseri, capo di Instagram, che ha sottolineato come l’app sia passata da “un’idea nata per competere con Twitter” a un progetto orientato a creare uno spazio per conversazioni più civili e aperte.

Lanciata a luglio 2023, Threads aveva registrato 100 milioni di iscrizioni in soli cinque giorni, un debutto impressionante che però aveva subito un calo fisiologico nell’engagement. Successivamente, la crescita si è stabilizzata, passando dai 175 milioni di utenti a metà 2024 ai 350 milioni dello scorso aprile, fino al traguardo attuale.

Una crescita costante, ma con sfide aperte

Nonostante i numeri, alcuni analisti ritengono che Threads debba ancora trovare un’identità netta, rischiando di essere percepita come “Instagram in versione testuale”. L’assenza di una caratterizzazione forte potrebbe rappresentare un ostacolo per distinguersi in un panorama competitivo che include alternative come Bluesky, la piattaforma decentralizzata sostenuta da Jack Dorsey, che conta però una base utenti molto più ridotta, attorno ai 10 milioni.

La strategia di Threads è ben definita

Il risultato dei 400 milioni è particolarmente significativo se si considera lo scetticismo iniziale: il lancio di Threads era avvenuto con funzioni limitate e senza molte delle opzioni oggi disponibili. La sfida ora è trattenere e fidelizzare questa vasta community, offrendo funzionalità che valorizzino l’interazione e rafforzino il carattere unico dell’app, andando oltre l’etichetta di “anti-X”.

Per Meta, questo successo conferma la strategia di integrare servizi e funzionalità tra le proprie piattaforme, sfruttando la sinergia con Instagram per accelerare la crescita. Se riuscirà a definire una personalità distintiva e a mantenere l’attenzione degli utenti, Threads potrebbe consolidarsi come uno dei principali punti di riferimento per la comunicazione testuale online. Ci saranno quindi tante novità nel futuro che renderanno questa piattaforma sempre più utilizzata dagli utenti in giro per il mondo.