Mega Man Dual Override arriva nel 2027: nuovo trailer e 2,5D

Il ritorno di uno dei nomi più riconoscibili della storia dei videogiochi passa da Mega Man Dual Override, che Capcom ha riportato sotto i riflettori durante l’Opening Night Live della Gamescom 2026 con un nuovo trailer e, soprattutto, con la prima indicazione temporale sull’arrivo sul mercato. Niente giorno preciso, niente mese: per adesso l’azienda giapponese si limita a un generico 2027, promettendo dettagli più concreti nei prossimi mesi. Un annuncio misurato, che però basta a togliere il progetto dal limbo in cui era finito dopo la presentazione.

Il filmato mostrato in Germania non si limita a qualche inquadratura suggestiva. Ci sono fasi di azione vera, uno scontro, il ritmo delle sequenze che si riconosce a occhio nudo. Ed è proprio questo il punto che interessa gli appassionati: le dinamiche restano quelle classiche della serie, quelle su cui la saga ha costruito la propria identità. La differenza sta nella veste grafica, perché Capcom ha scelto di abbandonare il pixel per un impianto tridimensionale, mantenendo però l’impostazione di gioco su un piano bidimensionale. Il risultato è il tipico effetto 2,5D, una soluzione intermedia che ammoderna l’estetica senza stravolgere la struttura.

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Dai The Game Awards alla Gamescom, un percorso in due tappe

Il progetto era stato svelato ai The Game Awards 2025 con un breve trailer di presentazione, poco più di un biglietto da visita. Il video mostrato ora è di natura diversa, perché si concentra sul gameplay e permette di osservare da vicino alcune meccaniche, cosa che il primo annuncio non consentiva affatto. Un passaggio non banale, considerando quante volte titoli annunciati in grande stile finiscono per restare fermi al palo per anni interi senza mai mostrare nulla di giocabile.

Sul piano tecnico si parla di un titolo d’azione con elementi da sparatutto, con quella meccanica bidimensionale che chi conosce la serie riconosce immediatamente, appoggiata però su una base grafica tridimensionale. Una scelta che divide, com’era prevedibile. Per una parte del pubblico il fascino della grafica a pixel rimane un elemento identitario difficile da sostituire, e nessuna resa poligonale può replicarlo davvero. Per Capcom, invece, la strada del 2,5D serve a rendere il prodotto più leggibile e appetibile anche per chi non ha vissuto le epoche precedenti della saga.

Piattaforme e tempistiche di Mega Man Dual Override

La lista delle console coinvolte è ampia e racconta molto delle ambizioni commerciali del progetto. Mega Man Dual Override è in sviluppo per PC, Xbox Series X e S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. La presenza di PlayStation 4 accanto alle macchine di ultima generazione indica una volontà precisa di allargare il bacino di utenza il più possibile, senza tagliare fuori chi non ha ancora aggiornato l’hardware. Lo stesso vale per la doppia presenza delle console Nintendo, con la prima Switch che continua a essere considerata un mercato tutt’altro che marginale.

La finestra del 2027 lascia ancora molto margine di manovra agli sviluppatori, e questo spiega la cautela nel comunicare tempistiche più strette. Il trailer della Gamescom 2026 serve intanto a dimostrare che i lavori procedono e che il gioco è passato dalla fase concettuale a qualcosa di tangibile, con sequenze mostrate in movimento e non ricostruite in computer grafica. Ulteriori informazioni sulla data di uscita, secondo quanto indicato dalla stessa Capcom, dovrebbero arrivare nel corso del prossimo periodo, senza che sia stata fissata una scadenza per il prossimo aggiornamento ufficiale.