Mentre buona parte dei costruttori europei procede a tentoni tra annunci e ripensamenti sull’elettrico, in Giappone c’è chi sceglie una strada diversa, e la prossima Mazda MX-5 ne è la prova più chiara. Niente batterie e niente ibrido per la roadster più amata, che resterà fedele al motore termico. Proprio come Toyota, anche la Casa di Hiroshima vuole proporre una gamma ampia e variegata senza tradire la propria tradizione meccanica. Per la Miata la decisione è netta: lo sviluppo congiunto con la Toyota GR86 viene frenato per tornare a un quattro cilindri aspirato abbinato al cambio manuale.

Il ragionamento alla base è piuttosto lineare. Una versione a batteria della biposto avrebbe intaccato un patrimonio tecnico costruito in tanti anni di storia. Anche un sistema ibrido, d’altra parte, renderebbe irraggiungibile l’obiettivo di restare sotto la tonnellata, da sempre un punto fermo per questa spider. Mazda non ha alcuna intenzione di snaturare il DNA della sua piccola scoperta e preferisce riservare l’elettrificazione ai modelli di fascia alta del listino. Stando alle indiscrezioni più recenti, a Hiroshima si starebbe lavorando a un doppio rilancio sul fronte sportivo.

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Una grande coupé che raccoglie l’eredità della RX-7

Il primo tassello riguarda una coupé di grandi dimensioni destinata a ereditare, almeno nello spirito, il lascito della leggendaria RX-7. Di recente il costruttore giapponese ha depositato i marchi “MX-7e” e “MX-6e”, due sigle che anticipano un modello atteso non prima del 2029. Il progetto sfrutterà il know-how di Toyota e la base tecnica della prossima generazione di Supra, ma questa volta senza il contributo di BMW. Le due Case giapponesi punterebbero quindi a un’auto estrema nelle prestazioni e allo stesso tempo orientata al ruolo di gran turismo.

Un primo assaggio di questa visione è arrivato con il concept Mazda Vision X-Coupé, presentato al Japan Mobility Show 2025. La vettura mette insieme bellezza, comfort e funzionalità, con l’idea di creare un ambiente in cui chi guida e la macchina si muovono in perfetta sintonia. All’inizio la lettera “e” presente nei nomi registrati sembrava indicare con certezza una motorizzazione elettrificata. L’ipotesi più accreditata parla di un’evoluzione piuttosto audace dello schema già visto sulla MX-30, con un motore rotativo impiegato come generatore al servizio di un’unità elettrica collegata all’asse posteriore.

MX-5, una storia che resta indipendente

Se per la sportiva premium l’intesa con Toyota è stata trovata, sulla due posti più diffusa al mondo il discorso cambia parecchio. La MX-5 non seguirà il percorso della GR86 e manterrà una propria strada. Del resto la spider di Hiroshima nasce ispirandosi alle scoperte inglesi e italiane degli anni Sessanta e Settanta, in particolare alla Lotus Elan, alla Triumph Spitfire e all’Alfa Romeo Duetto, ed è diventata nel tempo un’icona giapponese con un’identità tutta sua. Proprio per questo la quinta generazione resterà svincolata dalle logiche del marchio delle Tre Ellissi.

Toyota intende portare l’ibrido sulla futura GR86, mentre Mazda vuole restare intorno ai 1.000 kg di peso e per riuscirci avrebbe scelto per la nuova Mazda MX-5 un classico quattro cilindri aspirato a benzina. Il cambio manuale sarà la proposta principale, con la trasmissione automatica offerta soltanto in Nord America. Secondo Vinesh Bhindi, amministratore delegato di Mazda Australia, la prossima serie della roadster potrebbe essere l’ultima spinta da un motore a benzina. Sui tempi non ci sono grandi margini di ottimismo, visto che la cabrio giapponese non debutterà prima del 2028 nella migliore delle ipotesi.

Fonte: TecnoAndroid