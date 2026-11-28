Il cane dei cespugli è da sempre considerato uno degli animali più rari e sfuggenti delle foreste del Sud America, ma nessuno si aspettava numeri così bassi. In un arco di 25 anni questo piccolo canide è stato avvistato appena 12 volte. Un dato che sorprende persino chi conosceva già la sua fama di creatura quasi invisibile e che lo colloca in una posizione davvero particolare tra i mammiferi del continente.

Per avere un’idea della scarsità di questi incontri basta un confronto che lascia poco spazio ai dubbi. Nelle foreste sudamericane la probabilità di imbattersi in un giaguaro è 100 volte più alta rispetto a quella di vedere un cane dei cespugli. E il grande felino non è certo un animale che si lascia osservare con facilità, anzi viene spesso descritto come una presenza discreta e difficile da individuare. Eppure, messo accanto a questo canide, sembra quasi un ospite abituale.

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Dodici avvistamenti in un quarto di secolo

Facendo due conti la situazione appare ancora più chiara. Dodici avvistamenti distribuiti su venticinque anni significano in media meno di un incontro ogni due anni. Si tratta di una frequenza bassissima, soprattutto se si pensa a quanto tempo e quanta attenzione vengono dedicati all’osservazione della fauna in quelle aree. Che il cane dei cespugli fosse raro era cosa nota. Che lo fosse fino a questo punto invece ha colto di sorpresa anche chi segue da vicino questo animale.

Il punto interessante sta proprio nello scarto tra aspettative e realtà. La rarità della specie non era in discussione e nessuno immaginava di trovarsi davanti a un animale facile da documentare. Ma una cosa è sapere che una creatura è elusiva, un’altra è scoprire che nel giro di un quarto di secolo le occasioni concrete per vederla si contano sulle dita di due mani, con qualche dito in più. Il numero dodici, da solo, racconta molto più di tante descrizioni.

Il confronto con il giaguaro

Il paragone con il giaguaro aiuta a mettere tutto nella giusta prospettiva. Parlare di una probabilità 100 volte superiore significa che, per ogni singola occasione di incontrare il piccolo canide, ce ne sono cento di trovarsi faccia a faccia con il felino più iconico del continente. Un rapporto del genere ribalta parecchie convinzioni su quali siano davvero gli animali più difficili da osservare nelle foreste sudamericane.

Di solito quando si pensa alle specie misteriose di quelle zone la mente corre subito ai grandi predatori, quelli che popolano documentari e immaginario collettivo. Il cane dei cespugli resta invece ai margini di questa narrazione, quasi sconosciuto al grande pubblico. Proprio questa sua discrezione estrema lo rende un caso singolare, un animale che esiste ma che si lascia vedere così di rado da sembrare quasi un’eccezione statistica. I numeri, alla fine, parlano in modo piuttosto diretto. In 25 anni gli avvistamenti registrati di questo canide sono stati soltanto 12, mentre nelle stesse foreste del Sud America vedere un giaguaro risulta 100 volte più probabile che incontrare un cane dei cespugli.

Fonte: TecnoAndroid