Un aerotaxi elettrico e autonomo ha completato con successo, nei cieli del Giappone, una dimostrazione di volo con un passeggero a bordo e nessun pilota umano ai comandi. Il protagonista è EHang EH216-S, e la prova si è svolta all’Accademia aeronautica del Giappone nella città di Kai, in prefettura di Yamanashi, sotto l’occhio di decine di telecamere e con la sagoma del monte Fuji sullo sfondo. Arriva pochi giorni dopo il volo dell’aereo elettrico di Comac e segna una tappa importante per la mobilità aerea urbana, in particolare per i velivoli elettrici a decollo verticale pensati per il trasporto di persone.

Il dettaglio che pesa di più riguarda proprio chi stava in cabina. Non si è trattato di un collaudo a vuoto, perché a bordo c’era una persona in carne e ossa, mentre la gestione del volo era affidata interamente al sistema del velivolo.

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Come è fatto EH216-S e come si è svolto il volo

EH216-S è un biposto a trazione elettrica progettato e costruito interamente dal produttore cinese EHang. Ha una cabina panoramica con ampie superfici vetrate e si muove grazie a sedici eliche, che gli permettono di staccarsi da terra in verticale senza bisogno delle classiche piste. Rientra quindi nella famiglia degli eVTOL, la sigla che identifica i mezzi capaci di decollare e atterrare verticalmente.

La dimostrazione è stata divisa in due momenti. Nella prima sessione il velivolo ha coperto in totale autonomia 380 metri lungo la pista dell’accademia, con il passeggero regolarmente seduto e nessuno ai comandi. Poi è arrivato un secondo volo di prova, stavolta senza nessuno a bordo, su una distanza di circa 1.800 metri sopra il corso del fiume Kamanashi.

Autonomia, velocità e possibili impieghi

Sul piano delle prestazioni il taxi volante raggiunge una velocità massima di 120 km/h e dichiara un’autonomia di circa 30 chilometri con ogni ricarica delle batterie. Valori che lo collocano nel campo degli spostamenti brevi, ed è proprio lì che questo genere di mezzo punta a trovare spazio.

L’indipendenza dalle piste tradizionali e l’alimentazione a zero emissioni dirette aprono scenari nuovi per i collegamenti a corto raggio all’interno dell’arcipelago giapponese. L’idea è quella di raggiungere rapidamente aree urbane congestionate oppure località che, per la loro posizione geografica, restano complicate da servire con i mezzi abituali.

L’evento di Kai è stato soprattutto una vetrina tecnologica. Lo scopo principale era mostrare dal vivo il potenziale della guida autonoma applicata al volo e, nello stesso tempo, iniziare ad abituare e sensibilizzare il grande pubblico a questa nuova forma di trasporto aereo.

La strada verso il servizio commerciale

I riscontri della prova sono positivi, ma la diffusione su scala commerciale dei taxi aerei richiede ancora il superamento di sfide normative e strutturali piuttosto impegnative. Il percorso verso un servizio regolare e accessibile a tutti è ancora lungo.

Il settore dovrà prima adeguarsi ai rigorosi standard di sicurezza aeronautica e ottenere i necessari via libera da parte delle autorità e degli enti regolatori. Serviranno poi infrastrutture dedicate a terra, sia per la ricarica dei velivoli sia per la gestione dei flussi. Il collaudo di Yamanashi rappresenta comunque un passo concreto verso l’era dei trasporti aerei senza equipaggio.

Fonte: TecnoAndroid