Vecchi tubi idraulici, infissi dismessi e carte di credito scadute potrebbero un giorno finire nel motore di un’auto sotto forma di olio. Un gruppo di ricerca della Virginia Tech ha infatti messo a punto un processo chimico che trasforma il PVC, una delle plastiche più difficili da riciclare al mondo, in un ingrediente prezioso per un lubrificante ad alte prestazioni. Il lavoro, guidato dal chimico e ingegnere chimico Guoliang “Greg” Liu e pubblicato sulla rivista Nature, descrive come convertire il cloruro di polivinile in polialfaolefina, la base di molti oli sintetici per motori. Il tutto richiede appena tre ore.

Il motivo per cui il PVC dà tanto filo da torcere a chi si occupa di riciclo è legato al cloro che contiene e alla grande varietà di additivi che i produttori inseriscono nei loro articoli. Queste sostanze regalano al materiale caratteristiche diverse come flessibilità, rigidità o resistenza al calore, però rendono molto complicati i metodi di recupero tradizionali. Così gran parte del PVC gettato via nel mondo finisce in discarica. Nel frattempo la domanda globale di lubrificanti continua a salire e produrli può avere costi ambientali tutt’altro che trascurabili. Questi materiali raramente attirano l’attenzione, eppure riducono attrito e usura tra le parti in movimento, aiutano i motori a lavorare in modo efficiente e allungano la vita delle macchine. Dai tosaerba alle automobili fino ai motori a reazione, tutto dipende da lubrificanti affidabili.

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Come la plastica diventa olio per motori

Il procedimento parte da un PVC simile a quello usato negli impianti idraulici domestici, nei telai delle finestre e nelle carte di credito. I ricercatori lo immergono in un solvente e aggiungono tricloruro di alluminio insieme alle alfa olefine, una classe di idrocarburi impiegata proprio nella produzione di lubrificanti sintetici. La miscela viene scaldata a circa 70 gradi per tre ore e alla fine si ottiene un olio lubrificante piuttosto denso. La polialfaolefina che ne risulta appartiene a una famiglia di oli base sintetici apprezzati per la stabilità, le capacità lubrificanti e la tenuta in un ampio intervallo di temperature. Sono materiali che fanno da fondamenta agli oli motore sintetici di fascia alta.

Liu ha spiegato che il gruppo ha dimostrato prima di tutto che è possibile ricavare lubrificanti ad alte prestazioni dai rifiuti plastici e poi che questi prodotti sono green e possono rispondere alle nuove esigenze di sostenibilità del mercato.

Un’idea nata da esperimenti andati storti

La scoperta affonda le radici in studi precedenti dello stesso laboratorio, pubblicati su Science e Nature Sustainability, nei quali altri tipi di plastica erano stati trasformati in tensioattivi, le sostanze che aiutano l’acqua a interagire con oli e grassi e che si trovano in saponi e detersivi. Forti di quei risultati, i ricercatori hanno deciso di affrontare il caso più spinoso del PVC puntando sull’upcycling, che a differenza del riciclo convenzionale non si limita a recuperare il materiale ma cerca di trasformarlo in qualcosa di maggior valore. Il progetto è stato affidato a Eric Munyaneza Nuwayo, all’ultimo anno di dottorato, affiancato da Connor S. Thompson, studente di chimica che ha cambiato argomento di ricerca su suggerimento di Liu, e da Abby Civiello, al primo anno e presto diventata una colonna del team. Liu li chiamava spesso “i tre moschettieri”.

All’inizio il gruppo ha provato a modificare la struttura molecolare del PVC sostituendo gli atomi di cloro con altri gruppi chimici, convinto che il materiale si sarebbe prestato facilmente alla conversione. I risultati però sono stati deludenti, con sostanze morbide e appiccicose di scarsa utilità pratica. Proprio quella consistenza gommosa ha spinto Liu a cambiare prospettiva e a chiedersi perché non spezzare le lunghe catene del polimero in segmenti più piccoli. Affinando il processo, il team si è reso conto di aver trovato una nuova via per produrre lubrificanti industriali.

Per valutare il potenziale commerciale dell’olio sono stati coinvolti diversi esperti. Ali Erdemir della Texas A&M University ha testato le prestazioni dei materiali, William Goddard del Caltech ha contribuito con calcoli chimici per indagare la chimica alla base e Xi Chen, alla Virginia Tech, ha sviluppato modelli economici e produttivi per capire come produrre l’olio su scala più ampia. Portare il metodo fuori dal laboratorio è il prossimo passo e Liu punta a migliorarne ulteriormente la sostenibilità ambientale. Secondo il ricercatore i lubrificanti sono eroi silenziosi che lavorano senza farsi notare, e l’obiettivo del gruppo è produrre questo olio su larga scala per farlo arrivare a più persone nel mondo.

Fonte: TecnoAndroid