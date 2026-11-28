Google ha avviato la distribuzione della nuova impostazione di Gemini che permette di conservare la cronologia delle chat e, nello stesso momento, di disattivare l’addestramento dei modelli IA. La novità era stata annunciata la scorsa settimana con la promessa di un arrivo “nelle prossime settimane”, e nelle ultime ore l’opzione ha iniziato a comparire sugli smartphone degli utenti.

Si tratta di un passo avanti concreto sul fronte della privacy. Finora chi voleva tenere traccia delle conversazioni con l’assistente di Big G doveva accettare che quei contenuti potessero finire nel processo di miglioramento dell’intelligenza artificiale generativa. Adesso le due cose viaggiano separate. In pratica sarà possibile ritrovare i vecchi scambi con l’assistente senza che vengano impiegati per allenare i modelli, e la decisione passa finalmente nelle mani di chi usa l’app.

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Come disattivare l’addestramento dell’IA in Gemini senza perdere la cronologia

Il rilascio riguarda tutti e la procedura richiede pochi passaggi. Il punto di partenza sono le impostazioni dell’app, raggiungibili dalla voce “Impostazioni” nel selettore dell’account oppure tramite l’icona a forma di ingranaggio nel pannello laterale. Da lì bisogna aprire la sezione Attività delle app Gemini, che raccoglie tutte le opzioni legate ai dati delle conversazioni.

All’interno compare l’area intitolata “Contribuisci all’addestramento dei modelli di IA generativa con”, dove vanno tolte le spunte attive. In alcuni casi potrebbe risultare selezionata soltanto la voce “Contenuti della chat, inclusi testo e allegati”. A quel punto l’app mostra una schermata dal titolo “Le tue chat future non verranno utilizzate per addestrare i modelli di AI generativa”, che chiarisce un dettaglio non da poco: le conversazioni per cui viene lasciato un feedback continueranno comunque a essere usate per l’addestramento. Basta toccare Disattiva per andare avanti.

Segue una conferma finale con la dicitura “L’impostazione non è attiva”, nella quale Google ribadisce che i contenuti dell’utente non vengono inclusi per migliorare Google AI. Dalla stessa schermata è anche possibile cancellare l’attività passata. Un tocco su Ok chiude l’operazione e le due caselle di spunta risulteranno deselezionate.

Le altre opzioni disponibili e come aggiornare l’app

La pagina dedicata offre qualche strumento in più per gestire i propri dati. Si può spegnere la cronologia, oppure spegnerla ed eliminare contemporaneamente l’attività registrata. C’è poi l’eliminazione automatica: selezionando “Viene eliminata l’attività che ha più di” si sceglie fra tre intervalli, cioè 3 mesi, 18 mesi e 36 mesi. Una soluzione comoda per chi preferisce non accumulare conversazioni all’infinito.

Al momento dell’annuncio il colosso di Mountain View aveva spiegato che l’addestramento dell’IA è disattivato per impostazione predefinita, così come la cronologia. Per controllare la configurazione del proprio account è sufficiente tornare nella sezione Attività delle app Gemini dalle impostazioni dell’assistente e verificare lo stato delle varie voci.

Fonte: TecnoAndroid