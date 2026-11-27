Samsung sta lavorando a una nuova funzione per chi ama ritoccare gli scatti direttamente dallo smartphone. Con One UI 9.5 dovrebbe infatti arrivare Recompose, un’opzione pensata per cambiare la prospettiva delle foto già salvate in galleria. La novità è emersa dalle versioni di prova del software che circolano da alcune settimane, e il fatto che sia già possibile vederla all’opera in video permette di farsi un’idea piuttosto chiara del suo funzionamento.

Prima di entrare nel merito conviene inquadrare il momento. Il debutto di One UI 9.5 è atteso insieme ai Galaxy S27, quindi all’inizio del 2027. Non sarà con ogni probabilità il salto generazionale più importante per l’interfaccia di Samsung, visto che le trasformazioni più radicali sembrano destinate a One UI 10. Questo però non significa che la versione intermedia arriverà a mani vuote. Anzi, le build di test hanno già lasciato trapelare parecchie novità e Recompose è soltanto l’ultima della lista.

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Recompose e la possibilità di cambiare punto di vista

Il nome scelto da Samsung è già abbastanza eloquente. Recompose richiama l’idea di ricomporre un’immagine, cioè di rimettere mano a come gli elementi sono disposti all’interno dell’inquadratura. Nel caso specifico l’obiettivo è intervenire sulla prospettiva, ovvero sul punto di vista da cui il soggetto viene osservato. Si tratta di un aspetto che normalmente si decide nel momento dello scatto e che, una volta premuto il pulsante, resta fissato nella fotografia. Poterlo modificare in un secondo momento apre scenari diversi rispetto ai classici strumenti di ritaglio, rotazione o correzione dei colori.

Le immagini circolate in video mostrano l’opzione in azione e rendono abbastanza intuitivo il concetto alla base. Proprio perché si parla di software ancora in fase di sviluppo, però, i dettagli definitivi potrebbero cambiare prima del rilascio ufficiale. Le versioni di prova servono esattamente a questo, cioè a verificare il comportamento delle nuove funzioni e a rifinirle in vista della distribuzione pubblica. Al momento le informazioni disponibili si limitano a quanto visibile nelle build circolate, senza ulteriori indicazioni ufficiali da parte del produttore coreano.

One UI 9.5, un aggiornamento intermedio tutt’altro che povero

La strategia di Samsung con le versioni “.5” del proprio software è ormai consolidata. Si tratta di aggiornamenti intermedi che accompagnano il lancio della nuova gamma di punta e che, pur senza stravolgere l’esperienza d’uso, introducono funzioni capaci di arricchire il quotidiano. One UI 9.5 sembra seguire questa linea. Le settimane di test hanno fatto emergere diverse aggiunte e l’arrivo di uno strumento dedicato alla modifica delle foto come Recompose conferma quanto l’azienda continui a puntare sull’editing direttamente dal telefono.

Il comparto fotografico, del resto, è da tempo uno dei terreni su cui i produttori di smartphone si sfidano di più, e non solo sul fronte dei sensori. Gli strumenti di modifica integrati nella galleria sono diventati un elemento sempre più rilevante, perché consentono di sistemare uno scatto senza ricorrere ad applicazioni esterne. Una funzione in grado di intervenire sulla prospettiva si inserisce perfettamente in questo filone e potrebbe diventare uno degli elementi distintivi del pacchetto software dei nuovi top di gamma.

Per vedere Recompose disponibile su larga scala bisognerà comunque attendere la presentazione ufficiale dei Galaxy S27, con cui One UI 9.5 farà il suo esordio all’inizio del 2027. I cambiamenti più profondi all’interfaccia sono invece attesi con One UI 10.

Fonte: TecnoAndroid