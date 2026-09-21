Marvel’s Wolverine, patch 1.001.005 riduce le scie odorose

Chi ha passato le prime ore su Marvel’s Wolverine se n’è accorto subito, quelle scie luminose che segnalano gli odori tendevano a coprire mezzo schermo, e ora Insomniac Games ha deciso di metterci mano con un nuovo hotfix che porta il gioco alla versione 1.001.005. Un intervento piccolo nelle dimensioni ma piuttosto mirato, perché tocca due punti che i giocatori avevano segnalato con una certa insistenza fin dai primi giorni, cioè la stabilità e la leggibilità visiva dei poteri sensoriali del protagonista.

Partiamo dalla parte meno appariscente ma forse più importante. La patch corregge alcuni crash che colpivano una piccola percentuale di utenti, presenti fin dal lancio. Lo studio non ha spiegato in quali circostanze si verificassero gli arresti anomali, si è limitato a dire che l’obiettivo era migliorare la stabilità complessiva. Una formula generica, certo, però è anche il tipo di problema che raramente viene raccontato nel dettaglio dagli sviluppatori, soprattutto quando riguarda una fetta ridotta di giocatori e configurazioni specifiche.

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Scie odorose meno invadenti e Audio Sense più discreto

La modifica di cui si parla di più, però, riguarda l’aspetto visivo. L’aggiornamento riduce l’opacità delle scie odorose e degli indicatori legati all’Audio Sense, i due sistemi che traducono in immagini quello che Logan percepisce con naso e orecchie. Il risultato dovrebbe essere un effetto meno invasivo durante l’esplorazione e in tutte quelle fasi in cui i sensi sovrumani entrano in gioco. Il confronto tra il prima e il dopo mostra una differenza evidente, le linee restano leggibili ma smettono di dominare l’inquadratura. È un tema più delicato di quanto sembri. Da un lato c’è la necessità di guidare chi gioca, dall’altro il rischio di trasformare ogni scena in un carnevale di effetti fluorescenti che finisce per rovinare la direzione artistica. Insomniac sembra aver preso atto del feedback e ha scelto la via del compromesso, abbassando l’intensità senza eliminare nulla.

Un interruttore per i Sensi di Wolverine, forse

Il team ha fatto sapere che il lavoro sui Sensi di Wolverine non si ferma qui. Si sta valutando qualche ulteriore ritocco e, soprattutto, si sta studiando la possibilità di aggiungere in futuro delle opzioni per attivarli o disattivarli manualmente. Una scelta che farebbe felici i puristi della visuale pulita, anche se va detto che stride un po’ con la natura stessa del personaggio, visto che l’olfatto iper sviluppato è una delle sue caratteristiche più riconoscibili fin dai fumetti. Spegnere i sensi di Logan è un po’ come chiedere a Spider Man di non usare la ragnatela. Per ora comunque non c’è nessuna data annunciata per questa eventuale funzione, si parla di una possibilità allo studio e nulla più. L’impressione è che lo studio stia raccogliendo dati e opinioni prima di decidere quanto spingersi in là con la personalizzazione.

Il quadro generale attorno al gioco

Nel frattempo Insomniac Games ha dovuto anche rispondere ad altre segnalazioni arrivate dalla community, in particolare quelle relative ad alcuni cartelli dall’aspetto strano avvistati nel gioco, che avevano fatto sospettare l’uso di intelligenza artificiale generativa. Lo studio ha smentito, chiarendo che non è stata impiegata.

Il gioco resta disponibile su PlayStation 5 e ha aperto le vendite con numeri solidi, anche se un buon lancio non garantisce automaticamente la stessa tenuta sulla distanza lunga. Quello si misura nei mesi, non nelle prime settimane, e dipende anche da quanto rapidamente arrivano correzioni come questa. L’hotfix è già scaricabile e si installa in automatico al primo avvio con la console connessa, portando la versione del gioco a 1.001.005.

Fonte: TecnoAndroid