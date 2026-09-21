Kit Harington sarà Gilderoy Lockhart (Allock) nella serie Harry Potter

Il passaggio di Kit Harington dal ghiaccio di Grande Inverno ai corridoi di Hogwarts nella serie Harry Potter di HBO non sembra spaventarlo affatto, e l’attore lo ha spiegato in prima persona ospite del programma Today. Dopo anni passati tra magia, profezie e draghi in Game of Thrones, mettere piede nel mondo dei maghi gli appare quasi un terreno familiare. Il ruolo è quello di Gilderoy Lockhart, il professore più vanitoso della storia della Difesa contro le Arti Oscure, che comparirà nella stagione dedicata a Harry Potter e la Camera dei Segreti. Harington subentra a Nicholas Hoult, uscito dal progetto per incompatibilità di calendario. Una sostituzione arrivata in corsa, ma che l’attore racconta come una scelta convinta, non come un ripiego.

Perché ha detto sì alla serie

“Quando ho saputo che diventava una serie, ho pensato che fosse l’idea migliore possibile”, ha raccontato Harington. “Amo i film, ma in questo modo possono esplorare i libri nella loro interezza, e per un divoratore di libri come me era davvero un’ottima idea”.

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Il punto sollevato dall’attore ha una sua logica concreta. Il formato seriale offre spazio e tempo che il cinema non poteva permettersi, e il confronto con l’adattamento del 2002 lo dimostra bene. Quel film tagliò parecchio materiale, comprese diverse scene di Lockhart, allora interpretato da Kenneth Branagh. Sulla pagina il personaggio è molto più invadente e molto più grandioso nella propria autocelebrazione, capace di infilarsi dove nessuno lo ha chiamato, comprese le lezioni degli altri insegnanti.

E poi ci sono i momenti che i lettori ricordano meglio, come la colazione di San Valentino organizzata da Lockhart, con la Sala Grande tinta di un rosa da incubo e i nani vestiti da cupidi che vanno in giro con le arpe. Dettagli che sulla carta funzionano e che il grande schermo aveva preferito lasciare fuori.

Un personaggio che Harington conosce già

Curiosamente, per Kit Harington questo non è un primo incontro con Lockhart. L’attore aveva già dato voce al personaggio negli audiolibri della collana Harry Potter: The Full Cast Audio Editions, pubblicati lo scorso anno. Vuol dire che le battute, il tono pomposo e quella sfacciataggine tutta sorrisi e autografi sono materiale su cui ha già lavorato, cosa che rende il salto sul set decisamente meno rischioso.

Va detto che la Camera dei Segreti resta comunque un traguardo lontano. Prima bisogna salire sull’Hogwarts Express della prima stagione, quella dedicata alla Pietra Filosofale, e fare la conoscenza del nuovo Bambino che è Sopravvissuto insieme ai suoi amici. Harry sarà interpretato da Dominic McLaughlin, Ron Weasley da Alastair Stout e Hermione Granger da Arabella Stanton.

Il cast che completa Hogwarts

Attorno ai tre protagonisti si muove un gruppo di volti adulti già annunciato e piuttosto riconoscibile. Nick Frost sarà Hagrid, John Lithgow vestirà i panni di Albus Dumbledore, Paapa Essiedu quelli di Severus Snape e Janet McTeer quelli della professoressa McGonagall. Tutti insegnanti nel senso più ampio del termine, considerando quante volte nei libri finiscono per salvare la pelle ai ragazzi più che per spiegare loro qualcosa.

La serie punta quindi su una struttura che segue i romanzi libro per libro, stagione per stagione, ed è proprio questo l’aspetto che ha convinto Harington a farne parte. Non una riscrittura, ma un adattamento che prova a recuperare tutto quello che i film avevano dovuto sacrificare per motivi di durata. Harry Potter e la Pietra Filosofale arriva su HBO e HBO Max il giorno di Natale.

Fonte: TecnoAndroid