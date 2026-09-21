Marvel’s Wolverine censurato in Medio Oriente: tagli a Mistica

Chi ha comprato Marvel’s Wolverine in alcuni Paesi del Medio Oriente sostiene di aver ricevuto una versione diversa da quella distribuita nel resto del mondo, con tagli mirati a un preciso aspetto della trama. Piccolo avvertimento prima di proseguire, perché da qui in avanti si parla apertamente di elementi narrativi del gioco: chi vuole restare al riparo dagli spoiler farebbe bene a fermarsi qui. Il punto della questione riguarda la relazione tra Mistica e Tyger, la sua compagna all’interno della storia, che in quelle edizioni sembrerebbe essere stata cancellata o quantomeno ridimensionata. Le segnalazioni arrivano direttamente dai giocatori e, al momento, non hanno ricevuto alcuna conferma ufficiale né da Sony né da Insomniac Games. A sostegno delle accuse circolano immagini e filmati che mostrerebbero le differenze rispetto alla versione internazionale, materiale che è rimbalzato rapidamente sui social e sui forum dedicati.

Le prove raccolte dai giocatori

Tra i contenuti condivisi online spunta per esempio una foto del matrimonio tra Mistica e Tyger che apparirebbe modificata rispetto all’originale. Un altro caso segnalato riguarda una lettera che nella versione standard contiene riferimenti espliciti al loro rapporto e che invece, nelle copie mediorientali, sarebbe stata ritoccata.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

La testimonianza più corposa però è un video pubblicato sul subreddit dedicato a Marvel’s Wolverine, dove vengono messe a confronto diverse scene che sembrerebbero alterate. L’autore del filmato racconta di aver inizialmente pensato a un problema tecnico, salvo poi ricredersi andando avanti con la partita: “All’inizio pensavo fosse un problema tecnico, ma continuando a giocare mi sono reso conto che non lo era”. C’è un dettaglio che ha colpito parecchio chi ha analizzato il materiale. In alcune sequenze il riferimento alla “moglie” di Mistica risulterebbe sparito dai dialoghi, mentre l’audio ambientale continua a scorrere normalmente, senza interruzioni o buchi. Una discrepanza che viene letta come indizio di un intervento deliberato piuttosto che di un bug, anche se resta un’ipotesi e non una conferma di censura.

Un precedente già visto su PlayStation

La spiegazione più accreditata dagli utenti chiama in causa le normative e le restrizioni in vigore in diversi Paesi della regione nei confronti delle relazioni tra persone dello stesso sesso. Va però tenuta ben distinta l’ipotesi dal fatto concreto, e il fatto concreto è che al momento né Sony né Insomniac Games hanno dichiarato pubblicamente di aver preparato una versione modificata del gioco per quei mercati.

Il legame tra le due donne non è un dettaglio marginale buttato lì. Tyger gestisce il Princess Bar a Madripoor e compare al fianco di Mistica nel corso dell’avventura, tanto che il personaggio e il suo ruolo erano già stati presentati nei materiali ufficiali diffusi da PlayStation prima dell’uscita. Togliere quei riferimenti significa intaccare un pezzo della caratterizzazione costruita dagli sviluppatori.

Se le differenze mostrate dai giocatori trovassero conferma, non si tratterebbe comunque di una novità assoluta per le edizioni mediorientali dei giochi PlayStation. Era già successo con Marvel’s Spider-Man 2, dove erano stati rimossi alcuni riferimenti ai Pride ed era stata modificata una missione incentrata su una coppia gay.

Fonte: TecnoAndroid