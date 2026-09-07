Mappa del mondo ONU: 164 sì e un solo no per l’Africa

La nuova mappa del mondo approvata dalle Nazioni Unite ha un obiettivo dichiarato piuttosto semplice, almeno sulla carta: restituire all’Africa le sue reali proporzioni. La risoluzione è passata con 164 voti favorevoli e un solo voto contrario, quello degli Stati Uniti. Un dato che, messo così, racconta da solo quasi tutto il clima attorno alla votazione.

Non capita spesso che un tema apparentemente tecnico come la rappresentazione cartografica finisca al centro di un voto dell’assemblea. Eppure è successo, e il risultato numerico lascia poco spazio all’interpretazione. Centosessantaquattro paesi hanno detto sì. Uno solo ha detto no.

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Mappa del mondo ONU: perché la questione delle proporzioni pesa

Le mappe non sono neutre, e chi si occupa di geografia lo ripete da decenni. Ogni volta che una superficie sferica viene appiattita su un foglio o su uno schermo, qualcosa si deforma. Le distanze, le forme, oppure le dimensioni. È un problema matematico prima ancora che politico, ma le conseguenze visive finiscono per avere un peso culturale enorme.

Il caso dell’Africa è quello più citato in assoluto. Nelle rappresentazioni più diffuse il continente appare compresso, ridimensionato, molto più piccolo di quanto sia nella realtà rispetto ad altre aree del pianeta. Chi cresce guardando quelle immagini si costruisce un’idea distorta di dove stia davvero la massa geografica del mondo. Ed è proprio questo il punto che la risoluzione delle Nazioni Unite intende correggere, adottando una rappresentazione che mostri il continente africano nelle sue dimensioni effettive.

Il passaggio ha un valore simbolico evidente. Cambiare la mappa ufficiale significa cambiare l’immagine che milioni di persone hanno del pianeta, a partire dalle aule scolastiche e dai documenti istituzionali. Non è un dettaglio marginale, considerando quanto le immagini condizionino la percezione collettiva.

Il voto contrario degli Stati Uniti

L’unico voto contrario è arrivato dagli Stati Uniti. Un’eccezione isolata, che spicca proprio per la sua solitudine numerica in mezzo a un’adesione tanto ampia. Su 165 voti espressi, 164 sono andati in una direzione e uno soltanto in quella opposta.

Numeri di questo tipo non si vedono spesso in sede internazionale, dove le divisioni tendono a essere più frastagliate e i fronti più mobili. Qui invece la fotografia è netta, quasi didascalica. La schiacciante maggioranza dell’assemblea ha ritenuto che la questione meritasse un intervento formale.

Un cambiamento che parte dalla scuola

L’adozione di una nuova mappa di riferimento tocca da vicino il modo in cui la geografia viene insegnata e comunicata. Le rappresentazioni tradizionali sono entrate nell’immaginario comune al punto da sembrare l’unica versione possibile del mondo, e sostituirle richiede tempo, materiali aggiornati, abitudini nuove.

La risoluzione segna comunque un punto di partenza chiaro. Dopo anni di discussioni portate avanti da studiosi, insegnanti e attivisti sul tema delle distorsioni cartografiche, il passaggio da dibattito accademico a decisione formale delle Nazioni Unite rappresenta uno scarto concreto.